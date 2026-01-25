25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-168'
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
1-073'
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
1-0DA
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Joao Pereira: "Birinci yarı hayal kırıklığıydı"

Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, ilk yarıdaki yavaş ve agresif olmayan oyunlarından memnun olmadığını söyledi.

calendar 25 Ocak 2026 21:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira maça iyi başladıklarını söyledi.
 
Maçta çok agresif ve daha hızlı oynamaları gerektiğini dile getiren Pereira, "Daha çok orta yapmanız ve topu hızlı çevirmeniz gerekiyordu. Biz bunları yapmadık, çok yavaş oynadık ve agresifliğimiz de bir hayli eksikti." dedi.
 
Pereira, oyunu yavaşlatınca rakibinin inanmaya başladığını belirterek, "Bir kişi fazlayken top kaybı sonrası daha fazla reaksiyon göstermemiz gerekiyordu ama bunu yapamadık. Oyuncular çok fazla sağa sola dağılmaya başladılar. Sanki eğlenceli bir antrenman yapıyormuşuz gibi. Bu durumdan hiç mutlu değildim." ifadelerini kullandı.
 
Devre arasına golsüz berabere girdiklerini anlatan Joao Pereira, şöyle konuştu:
 
"Biz de bir kişi eksik kaldık. Birazcık oyunu dengelemeye çalışırız diye düşünüyordum. Sonrasında devre arası soyunma odasında oyunculara neyi yanlış yaptıklarını açıkladım ve çok daha iyi bir performans gösterdik. Gerçekten iyi pozisyonlara girdik ama gole çeviremedik. Çaykur Rizespor girdiği pozisyonu gole çevirdi. Bu pozisyonda bizim hatamızdan doğmuştu. Olmaması gereken bir hataydı ama futbol böyle, olabiliyor. Ondan sonra sonuna kadar inandık, beraberlik için mücadele ettik. Giren oyuncular ciddi bir emek sarf ettiler ve bir puanla buradan ayrılıyoruz. mutlu muyuz, değiliz ama bir puan bir puandır. Birinci yarıdan dolayı mutlu değilim çünkü biz kendi kimliğimizi, kendi futbolumuzu sahaya yansıtamadık. Bu birazcık bende hayal kırıklığı yarattı. Ama ikinci yarı sahada başka bir takım vardı, başka bir takımın ruhu, tutku vardı, gol atmaya çalıştık ve en azından ikinci yarı bu beni birazcık mutlu etti."
 
Hakem kararlarına da değinen Pereira, "Hakemle ilgili çok konuşmayı sevmiyorum. Çünkü hakemi suçlamak istemiyorum kazanamadığımız için. Ama onlar da biliyorlar onlarla ilgili konuşmadığımı ve bu yüzden belki Alanyaspor'un aleyhine kararları daha rahat verebiliyorlar. Biz kendimizi geliştiriceğiz, kendimize odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
Maestro'nun transfer gündemine ilişkin soruyu da yanıtlayan Pereira, "Açıkçası bu konuyla ilgili bir bilgim yok. Sadece kafasını buraya vermeli. Ben sadece kırmızı kart gördüğü için söylemiyorum bunu. Maestro şu anlık bizimle. Transfer dönemi bitene kadar ne olacak bilmiyorum. Kaybetmek istediğim bir oyuncu değil ama tabii ki kulübe iyi bir para gelecekse de satılması gerekebilir." diye konuştu.
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
