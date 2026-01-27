Beşiktaş'tan orta sahaya yeni hamle: Bellegarde

Beşiktaş, transfer çalışmalarında rotayı İngiltere'ye çevirdi.



Foot Mercato da yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Wolverhampton forması giyen Jean-Ricner Bellegarde ile yakından ilgileniyor.



2023'ten bu yana Wolves'ta oynayan 27 yaşındaki Haitili orta saha, takımının zorlu bir sezon geçirmesine rağmen bireysel performansıyla dikkat çekiyor. Altı ay sonra ülkesiyle tarihi bir Dünya Kupası hedefleyen Bellegarde, bu süreçte birçok kulübün radarına girmiş durumda.



BEŞİKTAŞ İLK ADIMI ATIYOR

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, Strasbourg'dan Wolverhampton'a transfer olan Bellegarde için ilk resmi teklifini İngiliz kulübüne sunmaya hazırlanıyor. Teklifin rakamı henüz netleşmezken, siyah-beyazlıların oyuncuyu kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.Wolves ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bellegarde'in, şu sıralar arka adale (hamstring) sakatlığı yaşadığı aktarıldı. Buna rağmen Beşiktaş'ın ilgisinin sürdüğü ve transfer şartlarının araştırıldığı ifade ediliyor.Bu sezon Wolverhampton formasıyla 17 maça çıkan Bellegarde, 1 gol kaydetti.