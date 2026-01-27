27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Beşiktaş'tan orta sahaya yeni hamle: Bellegarde

Beşiktaş, orta sahaya takviye için Wolverhampton forması giyen Jean-Ricner Bellegarde'yi gündemine aldı.

calendar 27 Ocak 2026 09:45 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 10:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan orta sahaya yeni hamle: Bellegarde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, transfer çalışmalarında rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Foot Mercato da yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Wolverhampton forması giyen Jean-Ricner Bellegarde ile yakından ilgileniyor.

2023'ten bu yana Wolves'ta oynayan 27 yaşındaki Haitili orta saha, takımının zorlu bir sezon geçirmesine rağmen bireysel performansıyla dikkat çekiyor. Altı ay sonra ülkesiyle tarihi bir Dünya Kupası hedefleyen Bellegarde, bu süreçte birçok kulübün radarına girmiş durumda. 

BEŞİKTAŞ İLK ADIMI ATIYOR



Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, Strasbourg'dan Wolverhampton'a transfer olan Bellegarde için ilk resmi teklifini İngiliz kulübüne sunmaya hazırlanıyor. Teklifin rakamı henüz netleşmezken, siyah-beyazlıların oyuncuyu kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Wolves ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bellegarde'in, şu sıralar arka adale (hamstring) sakatlığı yaşadığı aktarıldı. Buna rağmen Beşiktaş'ın ilgisinin sürdüğü ve transfer şartlarının araştırıldığı ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 17 maça çıkan Bellegarde, 1 gol kaydetti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.