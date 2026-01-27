Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'nde OK Zeleznicar deplasmanında

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında 28 Ocak Çarşamba günü Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımıyla deplasmanda mücadele edecek.
Hala Sportova'daki mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmada Serena Salvati (İtalya) ve Maciej Twardowski (Polonya) hakem ikilisi görev yapacak.
Grubunda 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan turuncu-beyazlılar, 2. sırada yer alıyor. Oynadığı 4 müsabakayı da kaybeden OK Zeleznicar ise 4. ve son basamakta bulunuyor.
Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki son maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-0 yendi.
