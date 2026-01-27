27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Trabzon'da Onuachu, Augusto ve Muçi etkisi!

Trabzonspor'da Onuachu, Augusto ve Muçi takımın gol yükünü sırtlayan isimler olarak ön plana çıkıyor

27 Ocak 2026 12:03
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Trabzon'da Onuachu, Augusto ve Muçi etkisi!
Süper Lig'de 19. haftanın ardından 41 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'un gol yükünü Onuachu, Augusto ve Muçi sırtladı.
Sezondaki 19 karşılaşmada rakip fileleri 37 kez havalandıran bordo-mavili takımda Paul Onuachu, forma giydiği 16 karşılaşmada 12 golle takımın en golcü oyuncusu oldu.

Onuachu'yu Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, 19 maçta 9 golle takip etti.

Beşiktaş'tan bonservisi kiralanan Ernest Muçi ise özellikle son haftalarda öne çıkarak 16 karşılaşmada 8 golle üçüncü sırada yer aldı.


GOLLERİN YÜZDE 78'İNİ ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, 37 golün 29'unu kaydederek bordo-mavili takımı zirve yarışında tuttu.

Bordo-mavili üç futbolcu, gollerinin yüzde 78.3'üne imza atarak takımlarına önemli puanlar kazandır.

LİGDE 13 TAKIMDAN FAZLA GOL ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, toplam gol sayısında 29 golle Süper Lig'deki 13 takımdan fazla gol kaydettiler.

Bordo-mavili oyuncular, Gaziantep FK (26), Göztepe (25), Samsunspor (23), Gençlerbirliği (23), TÜMOSAN Konyaspor (23), Çaykur Rizespor (22), Corendon Alanyaspor (19), Hesap.com Antalyaspor (18), Zecorner Kayserispor (16), Kocaelispor (16), Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (16), Kasımpaşa (15) ve ikas Eyüpspor (13) takımlarından fazla gol attı.

TOPLAM 8 FUTBOLCU GOL ATTI

Trabzonspor'da 19 hafta boyunca 8 oyuncu gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Zubkov 3, Oulai 2 gol kaydetti. Savic, Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
