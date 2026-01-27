27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Muğlaspor evinde Bucaspor 1928'le oynayacak

Son iki maçından 6 puan toplayan Muğlaspor, sahasında son sırada bulunan Bucaspor 1928'i konuk edecek

calendar 27 Ocak 2026 12:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor evinde Bucaspor 1928'le oynayacak
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Muğlaspor, 23'üncü hafta maçında 28 Ocak Çarşamba günü son sırada yer alan İzmir temsilcisi Bucaspor 1928'i konuk edecek.

Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Konuk Bucaspor 1928'de kart cezalısı forvet Berke Örer maçta forma giyemeyecek.

44 puanla ikinci sırada yer alan Muğlaspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Besim Durmuş sahadan 3 puanla ayrılan tarafın kendileri olacağına inandığını dile getirirken, 12 puanlı sonuncu Bucaspor 1928'in teknik direktörü Tolga Doğantez iyi bir sonuçla dönmek için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
