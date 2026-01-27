Sergen Yalçın'dan ayrılığa veto!

Trendyol Süper Lig'de sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Beşiktaş'ta kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Ara transfer döneminde önemli ayrılıklar yaşayan Siyah-Beyazlılar'da bu kez gündem genç santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu.



Teknik Direktör Sergen Yalçın, transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan ayrılabilecek oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu. Gabriel Paulista, Mert Günok, Rafa Silva, Jonas Svensson ve Demir Ege Tıknaz'ın ardından ayrılığı gündeme gelen yeni bir isim daha ortaya çıktı.



HOLLANDA'DAN SÜRPRİZ TALİP

Sezonun ilk bölümünde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu'na Hollanda'dan ilgi geldi. Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'in, genç santrforu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.Ancak bu transfer girişimine Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan veto geldi. Hücum planlamasında Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu önemli bir parça olarak gören deneyimli çalıştırıcının, genç futbolcunun devre arasında ayrılmasına kesinlikle onay vermediği belirtildi. Yönetimin de bu doğrultuda NEC Nijmegen'e olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.Üç sezondur Beşiktaş forması giyen Mustafa Erhan Hekimoğlu, Siyah-Beyazlı ekipte çıktığı 46 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.