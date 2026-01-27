NBA, 2026 All-Star Haftası kapsamında düzenlenecek Castrol Yükselen Yıldızlar organizasyonunda mücadele edecek oyuncuları resmen duyurdu.Ligin en dikkat çeken çaylakları ile ikinci sezonundaki öne çıkan isimler, All-Star Haftası boyunca oynanacak mini turnuvada takımlara draft edilerek karşı karşıya gelecek.Cedric Coward (Memphis Grizzlies)Egor Dёmin (Brooklyn Nets)VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers)Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans)Cooper Flagg (Dallas Mavericks)Dylan Harper (San Antonio Spurs)Tre Johnson (Washington Wizards)Kon Knueppel (Charlotte Hornets)Collin Murray-Boyles (Toronto Raptors)Derik Queen (New Orleans Pelicans)Matas Buzelis (Chicago Bulls)Stephon Castle (San Antonio Spurs)Donovan Clingan (Portland Trail Blazers)Kyshawn George (Washington Wizards)Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder)Alex Sarr (Washington Wizards)Reed Sheppard (Houston Rockets)Cam Spencer (Memphis Grizzlies)Jaylon Tyson (Cleveland Cavaliers)Kel'el Ware (Miami Heat)Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)Sean East II (Salt Lake City Stars)Ron Harper Jr. (Maine Celtics)David Jones Garcia (Austin Spurs)Yanic Konan Niederhäuser (San Diego Clippers)Alijah Martin (Raptors 905)Tristen Newton (Rio Grande Valley Vipers)Yang Hansen (Rip City Remix)NBA'in her yıl genç yetenekleri vitrine çıkardığı Castrol Yükselen Yıldızlar organizasyonu, dört takım ve üç maçtan oluşan mini bir turnuva formatında oynanacak. Ligin en iyi çaylakları ve ikinci sezon oyuncularını bir araya getiren bu özel organizasyon, NBA All-Star 2026 etkinlikleri kapsamında 13 Şubat Cuma günü, Los Angeles Clippers'ın yeni salonu Intuit Dome'da gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar Türkiye saatiyle 02.00'de (ET 21.00) başlayacak ve Peacock üzerinden canlı yayınlanacak.Seçilen NBA oyuncuları, salı günü gerçekleştirilecek özel bir draft ile üç farklı takıma dağıtılacak. Dördüncü takım ise tamamen NBA G League oyuncularından oluşacak. Draft süreci de yine Peacock üzerinden yayınlanacak ve Türkiye saatiyle 00.00'da (ET 19.00) başlayacak.Castrol Yükselen Yıldızlar mini turnuvasında, NBA tarihine damga vurmuş üç Hall of Fame üyesi Carmelo Anthony, Vince Carter ve Tracy McGrady, onursal koçlar olarak görev yapacak. NBA G League Rising Stars takımının başantrenörlüğünü ise eski NBA oyuncusu Austin Rivers üstlenecek.Turnuva formatına göre,ile, ilk yarı final maçında (Maç 1) karşı karşıya gelecek.ileise ikinci yarı finalde (Maç 2) mücadele edecek. Yarı finallerin galipleri, final maçında (Maç 3) şampiyonluk için parkede olacak.Yarı final karşılaşmalarında kazanan takım, 40 sayıya ilk ulaşan ya da bu sayıyı geçen ekip olacak. Final maçında ise galibiyet için 25 sayıya ilk ulaşan ya da bu barajı aşan takım şampiyon ilan edilecek.Castrol Yükselen Yıldızlar kadrosunu oluşturan 21 NBA oyuncusu, ligde görev yapan yardımcı antrenörlerin oylarıyla belirlendi. Her NBA takımından bir yardımcı antrenör oy kullanırken, seçmenler 10 çaylak ve 10 ikinci sezon oyuncusunu sıraladı. Üst sıralarda yer alan oyuncular daha fazla puan aldı. Toplam puanlara göre en yüksek oyu alan ilk 10 çaylak ve ilk 10 sophomore organizasyona katılma hakkı kazandı. Son kontenjan ise, her iki grupta 11. sırada yer alan oyuncular arasında daha fazla puan toplayan isme verildi. Toplam puan dağılımı nedeniyle bu yıl kadroda bir çaylak yerine bir fazla ikinci sezon oyuncusu yer aldı.Dört Castrol Yükselen Yıldızlar takımının her biri için, NBA All-Star Maçı'nda görev yapan koç ekiplerinden bir yardımcı antrenör başantrenör olarak atanacak ve bu isimler, onursal koçlarla birlikte görev yapacak.