26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
0-132'
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-030'
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Bayern Münih'e Sacha Boey'dan iyi haber

Bayern Münih'te hastalığını atlatan Sacha Boey, antrenmanlara başladı.

26 Ocak 2026 19:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, hastalığının ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Hastalığı geçen Fransız sağ bek, antrenmanlara başladı. Bayern Münih, Sacha Boey için paylaşım yaptı. Alman ekibinin paylaşımında, "İyi haber: Hoş geldin Sacha" ifadeleri kullanıldı.

Bayern Münih forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan 25 yaşındaki Sacha Boey, 1 asist yaptı.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 10 5 4 32 22 35
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 19 3 5 11 11 26 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
