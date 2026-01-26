Bayern Münih'e Sacha Boey'dan iyi haber

Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, hastalığının ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
Hastalığı geçen Fransız sağ bek, antrenmanlara başladı. Bayern Münih, Sacha Boey için paylaşım yaptı. Alman ekibinin paylaşımında, "İyi haber: Hoş geldin Sacha" ifadeleri kullanıldı.
Bayern Münih forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan 25 yaşındaki Sacha Boey, 1 asist yaptı.
