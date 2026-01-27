27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Murat Özbostan: "Beşiktaş'taki tablo iç karartıcı"

Spor yazarı Murat Özbostan, Eyüpspor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

Murat Özbostan: 'Beşiktaş'taki tablo iç karartıcı'
Sabah spor yazarı Murat Özbostan, Beşiktaş'ın deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi köşesinde değerlendirdi.

İşte Murat Özbostan'ın o yazısı; 

"BUNU NASIL BAŞARDILAR"



"Düşünsenize ilk yarı bitiyor ligde, Beşiktaş takımın yarısını gönderiyor... Hepsi de iyi kulüplere transfer oldular, buraya dikkat! Hadi bunlar normal diyelim... Peki gidenlerin yerine neden kimse alınmaz... Bir takım daha da güçsüz, kanatsız, kolsuz, bacaksız hale nasıl getiriliyor! Bunu nasıl başardılar?"

"BU TAKIMA KİM GELMEK İSTER Kİ?"

"Şöyle; teknik kadro ayrı transfer çalışmasına bakıyor, yönetim tarafı ayrı. Sonuç yok! Kaybeden kim Beşiktaş, ki artık transfer yapsa ne olacak! Bu takıma kim gelmek ister ki. Motivasyon yok, hedef yok. Oyuncular kafasına göre oynuyor! Kulübe vahim durumda. Kale dertli."

"RİTMİ TAMAMEN RAKİBE BIRAKTILAR"

"Biraz da maça bakalım... Abraham satıldı güle oynaya. El Bilal ve Jota hücumda etkisiz kaldı, Cerny'nin katkısı sınırlı, Taylan Bulut ne defans ne ofansta varlık gösteremedi. Savunma zaten sallantıdaydı, penaltı da geldi. Hem de amatörce.. İlk yarı fena değildi ama ikinci yarıda topu, alanı, ritmi tamamen rakibe bıraktılar. Eyüpspor akıllı oynadı, kontraları iyi değerlendirdi."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI ARTIK İNANMIYOR"

"Beşiktaş'ta varyasyon yok, ezber bozulunca panik başlıyor. Teknik ekip rakibe göre senaryo üretemiyor, reaksiyon geç ve yetersiz... Şimdi diyecekler ki: "Biraz sabır, transferler yolda... Daha süre var." Bunlara Beşiktaş taraftarı artık inanmıyor. "

"ŞU ANKİ TABLOYA BAKINCA İÇ KARARTICI"

"Beşiktaş'ın hali, şu anki tabloya bakınca gerçekten iç karartıcı. Mali sorunlar, yönetimin çaresizliği, transfer tıkanıklığı ve saha içi istikrarsızlıkla boğuşuyor. Ama her kriz, bir fırsat da doğurur; çözüm yolları da olabilir! Sadece cesaret ve doğru adımlar lazım. Fakat bunu "Kim yapar!" dersin bunu yanıt vereceğim bir formül de yok isim de..."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
