27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Haaland'dan Galatasaray öncesi çarpıcı istatistik!

Manchester City'nin golcü futbolcusu Erling Haaland, iyi bir sezon geçirmesine rağmen son dönemde formsuz bir görüntü ortaya koyuyor.

calendar 27 Ocak 2026 10:05
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Haaland'dan Galatasaray öncesi çarpıcı istatistik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.

İngiliz temsilcisi, "Devler Ligi"nde normal sezonu ilk 8'de bitirebilmek için Galatasaray maçını kazanması gerekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 13 puan toplayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 11. sırada yer alıyor. Manchester City, yarınki karşılaşmayı kazansa bile averajla ilk 8 dışında kalma ihtimali bulunuyor.


Lig etabını ilk 8'de bitirecek takımlar, play-off'u maç yapmadan geçerek doğrudan son 16 turuna yükselecek.

- Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta bir kez kazandı

Manchester City, İngiltere Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 müsabakada sadece 1 kez galip geldi.

Son zamanlarda formsuz bir görüntü çizen "Maviler" Premier Lig'deki son 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek maçta ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e mağlup oldu.

- Haaland, 2026'ya iyi başlayamadı

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, son dönemdeki formsuz görüntüsü dikkati çekiyor.

Bu sezon 32 resmi müsabakada forma giyen Haaland, toplamda 26 kez fileleri havalandırarak etkileyici bir performans sergiledi. 25 yaşındaki santrfor, iyi bir sezon geçirmesine rağmen son dönemde skor üretmekte sıkıntı yaşıyor.

2026 yılında 8 resmi müsabakaya çıkan Haaland, sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. İngiltere Premier Lig'de 5 maçta 1 gol atabilen yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası'ndaki birer maçta skor katkısı veremedi.

Manchester City'de bu sezon çıktığı 31 resmi müsabakada 10 kez skoru değiştirerek takımın en golcü ikinci oyuncusu olan Phil Foden da son 1,5 aylık süreçteki 10 resmi müsabakada fileleri havalandıramadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
