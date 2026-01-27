27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Menemen FK, Isparta'da terleyecek

Çıktığı son 7 maçta 19 puan toplayan Menemen FK, deplasmanda Isparta 32 Spor'a konuk olacak

calendar 27 Ocak 2026 13:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK, Isparta'da terleyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TTF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Play-Off potasına yerleşen Menemen Futbol Kulübü hafta içi mesaisinde 28 Ocak Çarşamba günü Isparta 32 Spor'a konuk olacak.

Isparta Atatürk Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Sıralamada 38 puanla 5'inci basamakta yer alan Menemen FK, adı Bursaspor'la anılan ancak transferi gerçekleşmeyen teknik direktör Bilal Kısa konusunda açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz Bilal Kısa ile Bursaspor arasında yapılan görüşmelere, öncelikle kulübümüz tarafından izin verilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrası kulüp yönetimimiz tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler neticesinde, Menemen Futbol Kulübü'nün sportif hedefleri, genel planlamaları ve menfaatleri ön planda olmak kaydıyla hocamızın görevine devam etmesi yönünde karar verilmiştir."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.