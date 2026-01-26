Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi 10 eksik

Manchester City, Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta maçı öncesi eksiklerle boğuşuyor.Stoperler Josko Gvardiol, John Stones ve Ruben Dias'ın sakatlıkları sürüyor. Yeni transfer Marc Guehi de henüz UEFA lisans dönemi olmadığı için forma giyemeyecek.Orta sahada Rodri cezalı, Nico Gonzalez ve Mateo Kovacic'in sakatlıkları devam ediyor. Kanatlarda forma giyen Savinho ve Oscar Bobb sakatlıkları nedeniyle maça yetişemeyecek.72 milyon Eueor'luk transfer Antoine Semenyo ise Guehi gibi UEFA lisansı olmadığı için forma giyemeyecek.Josko Gvardiol, Ruben Dias, Marc Guehi, John Stones, Rodri, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Savinho, Antoine Semenyo, Oscar BobbDonnarumma; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri; Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Phil Foden, Jeremy Doku, Erling Haaland