26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi 10 eksik

Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi 10 eksik bulunuyor.

calendar 26 Ocak 2026 14:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi 10 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester City, Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta maçı öncesi eksiklerle boğuşuyor.

Stoperler Josko Gvardiol, John Stones ve Ruben Dias'ın sakatlıkları sürüyor. Yeni transfer Marc Guehi de henüz UEFA lisans dönemi olmadığı için forma giyemeyecek.

Orta sahada Rodri cezalı, Nico Gonzalez ve Mateo Kovacic'in sakatlıkları devam ediyor. Kanatlarda forma giyen Savinho ve Oscar Bobb sakatlıkları nedeniyle maça yetişemeyecek.


72 milyon Eueor'luk transfer Antoine Semenyo ise Guehi gibi UEFA lisansı olmadığı için forma giyemeyecek.

Manchester City'nin eksikleri

Josko Gvardiol, Ruben Dias, Marc Guehi, John Stones, Rodri, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Savinho, Antoine Semenyo, Oscar Bobb

Manchester City'nin muhtemel 11'i

Donnarumma; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri; Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Phil Foden, Jeremy Doku, Erling Haaland



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.