Fenerbahçe, Süper Lig'de dün konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında yara almıştı. Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, ilk 11'de başladığı maçta sakatlanmıştı.
İSMAİL YÜKSEK'İN DURUMU CİDDİ DEĞİL
38. dakikada yerini Fred'e bırakan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu. TRT Spor'a göre milli futbolcunun ilk bulgularında uzun süreli bir sakatlığa sebebiyet verecek önemli bir duruma rastlanmadı.
PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan İsmail Yüksek, 1884 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu!
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, dün akşam Kadıköy'de oynanan Göztepe maçının 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İsmail Yüksek'in durumu belli oldu.
Fenerbahçe
