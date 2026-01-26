26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, dün akşam Kadıköy'de oynanan Göztepe maçının 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İsmail Yüksek'in durumu belli oldu.

calendar 26 Ocak 2026 15:24
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu!
Fenerbahçe, Süper Lig'de dün konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında yara almıştı. Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, ilk 11'de başladığı maçta sakatlanmıştı. 

İSMAİL YÜKSEK'İN DURUMU CİDDİ DEĞİL

38. dakikada yerini Fred'e bırakan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu. TRT Spor'a göre milli futbolcunun ilk bulgularında uzun süreli bir sakatlığa sebebiyet verecek önemli bir duruma rastlanmadı.

PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan İsmail Yüksek, 1884 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
