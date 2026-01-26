26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın bonservisinin 13 milyon Euro karşılığında alındığını KAP'a bildirdi.

calendar 26 Ocak 2026 16:02 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 16:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Tammy Abraham'ın bonservisini aldı!
Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham'ın bonservisini 13 milyon Euro karşılığında aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, transfer sözleşmesindeki şartların gerçekleştiğini resmen duyurdu.

 Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir."



ASTON VILLA DETAYI

Bu gelişme, Tammy Abraham'ın gün içerisinde ya da yarın 21 milyon Euro bedelle Aston Villa'ya transfer olacağı şeklinde yorumlandı. Sürecin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan Aston Villa'nın, Anderlecht'e kiralık olarak gönderdiği Yasin Özcan'ın kiralık sözleşmesini feshedeceği öğrenildi. Bu hamlenin ardından Beşiktaş, genç oyuncunun bonservisini alacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Tammy Abraham, 13 gol 3 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
