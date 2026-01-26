Beşiktaş Tammy Abraham'ın bonservisini aldı!

Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham'ın bonservisini 13 milyon Euro karşılığında aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, transfer sözleşmesindeki şartların gerçekleştiğini resmen duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir."

Bu gelişme, Tammy Abraham'ın gün içerisinde ya da yarın 21 milyon Euro bedelle Aston Villa'ya transfer olacağı şeklinde yorumlandı. Sürecin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.Öte yandan Aston Villa'nın, Anderlecht'e kiralık olarak gönderdiği'ın kiralık sözleşmesini feshedeceği öğrenildi. Bu hamlenin ardından Beşiktaş, genç oyuncunun bonservisini alacak.

PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Tammy Abraham, 13 gol 3 asistlik performans sergiledi.



