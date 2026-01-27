26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
2-2
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-2
26 Ocak
Everton-Leeds United
1-1
26 Ocak
Girona-Getafe
1-1
26 Ocak
Verona-Udinese
1-3
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
3-0
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
2-1

Sivasspor: "Alper Çetin ve Serkan Çimen istifa etti!"

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, Amedspor ile oynadıkları maçın VAR hakemi Alper Çetin ve AVAR hakemi Serkan Çimen'in görevlerinden istifa ettiğini söyledi.

calendar 27 Ocak 2026 00:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sivasspor: 'Alper Çetin ve Serkan Çimen istifa etti!'
Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, Amedspor ile oynadıkları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Amedspor'un golünün ofsayt olduğu yönünde itirazda bulunan Sivasspor'da başkan Burak Özçoban, yaptığı açıklamada mücadelenin VAR hakemi Alper Çetin ve AVAR hakemi Serkan Çimen'in görevlerini bıraktığını söyledi.

Burak Özçoban, "Amedspor ile oynadığımız maçta yediğimiz gol ofsayt. Mecnun Başkan ile görüştüm. VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR hakemi Serkan Çimen istifa etti. Gerekli işlemler yapıldı. Hakemler hatalarını kabul edip, kendileri istifa etti." dedi.

1. Lig'de oynanan Sivasspor - Amedspor karşılaşması 1-1 sona ermişti.





  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
