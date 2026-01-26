Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.
Beşiktaş, 6. dakikada Orkun Kökçü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Eyüpspor, 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ile Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçti.
Beşiktaş, Cengiz Ünder'in 76. dakikada attığı golle Eyüpspor karşısında sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 33, Eyüpspor 15 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Eyüpspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Kayserispor ile oynanan son maça göre 3 değişiklik yaptı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahaya dizildi.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile İstanbul'da oynanan ve 1-0 kazandıkları mücadeleye göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Gökhan Sazdağı'nı kulübeye çekerken Taylan Bulut'a ilk 11'de şans verdi. Sarı kart cezalısı Felix Uduokhai'nin yerine kart cezasını tamamlayan Tiago Djalo 11'e dönerken, takımdan ayrılacağı konuşulan Tammy Abraham'ın yerine ise Jota Silva formasına kavuştu.
Abraham'ın yokluğunda El Bilal Toure, santrfor mevkisinde görevlendirildi.
ABRAHAM KADRODA YOK
Beşiktaş'ta gün içerisinde bonservisi Roma'dan alınan Tammy Abraham, Eyüpspor maçının kadrosunda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı konuşulan İngiliz santrforun yerine eflatun-sarılı ekibe karşı rakip kaleye en yakın olarak El Bilal Toure oynadı.
Abraham, Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 13 kez rakip ağları sarsmıştı.
3 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Jota Silva, ligde 3 maç sonra ilk 11'de yer aldı.
Sezonun ilk yarısında son olarak Gaziantep FK karşısında ilk 11'de görev yapan Portekizli oyuncu, yaşadığı sakatlıktan dolayı Trabzonspor ve Çaykur Rizespor maçlarında formasından uzak kaldı.
Jota Silva, geçen hafta oynanan müsabakada 79. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olmuştu.
KULÜBELER YERLİLERE EMANET
Beşiktaş'ın Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı maçta kulübe yerli oyunculara emanet edildi.
Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Ayrıca kulübede bulunan 9 yedek oyuncudan 6'sı ise Beşiktaş altyapısında yetişen isimler olarak göze çarptı.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını Eyüpspor deplasmanında yalnız bırakmadı.
Beşiktaşlı taraftarlar, deplasman tribününün tamamını doldururken, ek olarak kendilerine ayrılan yerin de bir kısmında maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI PROTESTO EDİLDİ
Beşiktaşlı taraftarlar, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin olaya "Bayrağa uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu.
Ayrıca karşılaşmadan önce Beşiktaşlı futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün 6. dakikada attığı golle Eyüpspor karşısında 1-0 öne geçti. Bu dakikada Eyüpspor kalecisi kalesinin dışında hata yaptı ve topu Orkun aldı. Orkun, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla boş kaleye topu ağlara gönderdi.
25 yaşındaki futbolcu, bu golüyle birlikte Beşiktaş'ta ilk kez gol sevinci yaşadı. Orkun, golden sonra teknik direktörü Sergen Yalçın'a gitti.
EYÜPSPOR'UN GOLÜ İPTAL OLDU!
Eyüpspor'un karşılaşmanın 21. dakikasında Umut Bozok ile bulduğu gol iptal edildi. Beşiktaş ceza sahasına gönderilen topta kalesini terk eden kaleci Ersin Destanoğlu, topu uzaklaştıramadı ve topu Emir Ortakaya indirdi. Ceza sahasında boş durumda bulunan Umut Bozok, önüne gelen topu filelere gönderdi. Hakem Yasin Kol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
BEŞİKTAŞ DEVREDE ÖNDE
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün golüyle Eyüpspor karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
ÜST ÜSTE DİREKLER!
Eyüpspor, 52. dakikada gole yaklaştı. Emre Akbaba'nın ortasında Metehan'ın kafa vuruşu direkten geri döndü.
Eyüpspor'un pozisyonundan bir dakika sonra ise Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası dışından şutu üst direkten geri döndü.
EYÜPSPOR'DAN BERABERLİK GOLÜ
Eyüpspor, karşılaşmanın 57. dakikasında Beşiktaş karşısında eşitlik golünü buldu. İlk yarıda golü iptal edilen Umut Bozok, bu dakikada ceza sahasından çektiği şutla topu ağlara gönderdi.
SERGEN YALÇIN'DAN 3 HAMLE
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 61. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Siyah-beyazlılarda Vaclav Cerny, Jota Silva ve Milot Rashica kenara geldi. Cengiz Ünder, Mustafa Hekimoğlu ve Salih Uçan oyuna dahil oldu.
EYÜPSPOR PENALTI KAZANDI
Eyüpspor, 63. dakikada penaltı kazandı. Hakem Yasin Kol, Taylan'ın Pintor'a müdahalesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.
EYÜPSPOR ÖNE GEÇTİ
Eyüpspor, Emre Akbaba'nın 65. dakikada kullandığı penaltıyla Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçti.
BEŞİKTAŞ'TAN BERABERLİK GOLÜ
Beşiktaş, karşılaşmanın 76. dakikasında Cengiz Ünder ile 2-2'lik beraberlik golünü buldu. Bu dakikada Rıdvan'ın soldan ortasında ceza sahasında boşta kalan Cengiz Ünder, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
BERABERLİK ÇIKTI
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Eyüpspor - Beşiktaş maçı 2-2 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada kaleci Jankat Yılmaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş'ın ceza sahası girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı kapatan kaleci Ersin Destanoğlu, gole izin vermedi.
6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında kaleci Jankat Yılmaz'ın oyun kurmak isterken yaptığı hata sonucunda rakip yarı alanın ortalarında topu önüne alan Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
21. dakikada Eyüpspor atağında ceza sahası dışında Taşkın İlter'in kale önüne havadan gönderdiği topu tek yumrukla ulaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu'nun ıskaladığı meşin yuvarlak Umut Bozok'un önünde kalırken, oyuncu topu ağlara gönderdi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun ardından orta yuvarlağı gösterirken VAR'da yapılan inceleme sonrasında Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Talha Ülvan'ın sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu yatarak çıkarırken, daha sonra kaleciden seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
