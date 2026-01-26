26 Ocak
Avustralya Açık'ta Sinner ve Swiatek çeyrek finale çıktı

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Jannik Sinner, çeyrek finalde Ben Shelton ile eşleşirken, tek kadınlarda Swiatek çeyrek finalde Rybakina ile karşılaşacak

26 Ocak 2026 16:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avustralya Açık'ta Sinner ve Swiatek çeyrek finale çıktı
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner, Polonyalı Iga Swiatek ve ABD'li Ben Shelton çeyrek finale kaldı.
Melbourne kentindeki turnuvanın 9. günü, akşam seansındaki 4. tur maçlarıyla sona erdi.

SİNNER ÇOK RAHAT

Turnuvada son iki yılın şampiyonu tek erkeklerin dünya 2 numarası Sinner, İtalyan Luciano Darderi'yi (22) 6-1, 6-3, 7-6 biten setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Norveçli Casper Ruud (12) ile karşılaşan Shelton (8) ise 3-1 (3-6, 6-4, 6-3, 6-4) galip geldi ve çeyrek finalde Sinner'in rakibi oldu.


SWİATEK ZORLANMADI

Tek kadınlarda 6 kez grand slam şampiyonu dünya 2 numarası Swiatek, 4. turda elemelerden gelen Avustralyalı Maddison Inglis ile karşılaştı.

Rakibini 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Swiatek, çeyrek finalde Kazak Elena Rybakina (5) ile eşleşti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
