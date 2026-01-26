Fatih Tekke bileti kesti; Olaigbe'ye veda!

ettiği Kazeem Olaigbe, sahadaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Son olarak Kasımpaşa karşısında da istenilen seviyeye çıkamayan genç kanat oyuncusu için teknik direktör Fatih Tekke

Olaigbe'nin yakın zamanda başka bir kulüple anlaşması beklenirken, oyuncuyla ilgilenen bazı kulüplerin bulunduğu öğrenildi. Yurt içinden ise üç takımın genç futbolcuyu kiralamak istediği ifade ediliyor. Bordo-mavili yönetim, Olaigbe için doğrudan satış ya da zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini öncelikli olarak değerlendiriyor.

Genç oyuncunun ayrılması durumunda Trabzonspor'un sol kanat bölgesine nokta atışı bir yabancı transferi yapmayı planladığı ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.