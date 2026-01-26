26 Ocak
Fatih Tekke bileti kesti; Olaigbe'ye veda!

Sezon başında büyük umutlarla Rennes'den Trabzonspor'a katılan Olaigbe, teknik heyet raporuyla satışa konuldu

calendar 26 Ocak 2026 12:18
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Sporx.com
Fatih Tekke bileti kesti; Olaigbe'ye veda!
Sezon başında büyük beklentilerle Rennes'den kadroya katılan Kazeem OlaigbeTrabzonspor'da beklentilerin uzağında kaldı. Kasımpaşa maçındaki performansı sonrası eleştirilerin odağı olan 22 yaşındaki oyuncu için ayrılık ihtimali güçlendi.

FATİH TEKKE'DEN OLUMSUZ RAPOR

Trabzonspor'un sezon başında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes'den transfer ettiği Kazeem Olaigbe, sahadaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Son olarak Kasımpaşa karşısında da istenilen seviyeye çıkamayan genç kanat oyuncusu için teknik direktör Fatih Tekke yönetime ayrılık yönünde rapor sundu.

KİRALAMA ÖNCELİK

Olaigbe'nin yakın zamanda başka bir kulüple anlaşması beklenirken, oyuncuyla ilgilenen bazı kulüplerin bulunduğu öğrenildi. Yurt içinden ise üç takımın genç futbolcuyu kiralamak istediği ifade ediliyor. Bordo-mavili yönetim, Olaigbe için doğrudan satış ya da zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini öncelikli olarak değerlendiriyor.

Genç oyuncunun ayrılması durumunda Trabzonspor'un sol kanat bölgesine nokta atışı bir yabancı transferi yapmayı planladığı ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.
