Zeren Spor, CEV Şampiyonlar Ligi'nde lider Imoco Volley'e karşı

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında 27 Ocak Salı günü İtalya'nın Imoco Volley ekibiyle mücadele edecek.
Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Müsabakada Konstantin Yovchev (Bulgaristan) ile Pedro Lopes Pinto (Portekiz) hakem ikilisi görev yapacak.
Ligdeki 4 maçın üçünde galip gelen başkent temsilcisi, grupta ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan İtalyan temsilci ise grupta lider konumda bulunuyor.
