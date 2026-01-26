26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Zeren Spor, CEV Şampiyonlar Ligi'nde lider Imoco Volley'e karşı

Zeren Spor, CEV Şampiyonlar Ligi'nde D grubunun lideri Imoco Volley'i sahasında konuk edecek

calendar 26 Ocak 2026 10:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında 27 Ocak Salı günü İtalya'nın Imoco Volley ekibiyle mücadele edecek.
Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Müsabakada Konstantin Yovchev (Bulgaristan) ile Pedro Lopes Pinto (Portekiz) hakem ikilisi görev yapacak.

Ligdeki 4 maçın üçünde galip gelen başkent temsilcisi, grupta ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan İtalyan temsilci ise grupta lider konumda bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
