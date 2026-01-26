Galatasaray'da taarruz tarihi: 28 Ocak!

Galatasaray, Lang ve Asprilla transferlerini tamamlamasının ardından transfer planlamasında frene bastı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının sona ereceği 28 Ocak sonrasında yeniden harekete geçecek.
Yönetim orta saha haricindeki olası hamleler için ise teknik ekibin vereceği kararı beklemeye aldı. Orta saha transferinde ilk planına geri dönen Galatasaray'da, daha önce 28 Ocak tarihini bekleme düşüncesi Süper Kupa yenilgisi sonrası rafa kaldırılmış, Lang ve Asprilla transferleriyle kadro güçlendirilmişti.
Bu hamlelerin ardından Cim-Bom, yeniden bekleme sürecine girerek gözünü Avrupa piyasasına çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 28 Ocak sonrası oluşacak tabloya göre karar verecek.
