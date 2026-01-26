26 Ocak
Galatasaray'da taarruz tarihi: 28 Ocak!

Galatasaray, Lang ve Asprilla transferlerini tamamladıktan sonra transfer çalışmalarına geçici olarak ara verdi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının biteceği 28 Ocak sonrası yeniden harekete geçmeyi planlarken, orta saha dışındaki hamleler için teknik heyetin kararını bekliyor

Galatasaray'da taarruz tarihi: 28 Ocak!
Galatasaray, Lang ve Asprilla transferlerini tamamlamasının ardından transfer planlamasında frene bastı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının sona ereceği 28 Ocak sonrasında yeniden harekete geçecek.

Yönetim orta saha haricindeki olası hamleler için ise teknik ekibin vereceği kararı beklemeye aldı. Orta saha transferinde ilk planına geri dönen Galatasaray'da, daha önce 28 Ocak tarihini bekleme düşüncesi Süper Kupa yenilgisi sonrası rafa kaldırılmış, Lang ve Asprilla transferleriyle kadro güçlendirilmişti.

Bu hamlelerin ardından Cim-Bom, yeniden bekleme sürecine girerek gözünü Avrupa piyasasına çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 28 Ocak sonrası oluşacak tabloya göre karar verecek.


 

