26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın alternatifini İtalya'da buldu!

Beşiktaş'ta yönetim, ayrılık hazırlığı yapan Tammy Abraham'ın alternatifini belirledi. Beşiktaş, Bologna forması giyen Thijs Dallinga ile ilgileniyor.

calendar 26 Ocak 2026 11:27
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kadrodaki futbolcularıyla yollarını ayırıyor. Teklifleri değerlendiren siyah-beyazlılar, Tammy Abraham'a vedaya hazırlanıyor.

Abraham'ın ayrılık ihtimaline karşı çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, santrfor listesi oluşturdu. Serdal Adalı yönetiminin listenin başına yazdığı isim ortaya çıktı.

İtalya basınında çıkan habere göre Beşiktaş, Serie A temsilcisi Bologna'da forma giyen Thijs Dallinga ile ilgileniyor.



BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR 

Yıldız futbolcunun da yeni bir deneyim için Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ 

Listenin ilk sırasında yer alan Hollandalı santrforun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Bologna ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 25 maçta forma giyen Dallinga, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
