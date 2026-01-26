Beşiktaş, Tammy Abraham'ın alternatifini İtalya'da buldu!

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kadrodaki futbolcularıyla yollarını ayırıyor. Teklifleri değerlendiren siyah-beyazlılar, Tammy Abraham'a vedaya hazırlanıyor.



Abraham'ın ayrılık ihtimaline karşı çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, santrfor listesi oluşturdu. Serdal Adalı yönetiminin listenin başına yazdığı isim ortaya çıktı.



İtalya basınında çıkan habere göre Beşiktaş, Serie A temsilcisi Bologna'da forma giyen Thijs Dallinga ile ilgileniyor.

Yıldız futbolcunun da yeni bir deneyim için Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.Listenin ilk sırasında yer alan Hollandalı santrforun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Bologna ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.Bu sezon 25 maçta forma giyen Dallinga, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.