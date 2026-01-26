26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

TFF 2. Lig'de haftanın maç programı!

Kırmızı Grup'ta 21, Beyaz Grup'ta 23. hafta mücadelesi heyecan dolu maçlara sahne olacak

calendar 26 Ocak 2026 12:54
TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 21, Beyaz Grup'ta 23. hafta mücadelesi 27 Ocak Salı yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre gruplarda maç programı şöyle:

Kırmızı Grup

27 Ocak Salı:


13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Güzide Gebzespor (Ortahisar Yavuz Selim)

28 Ocak Çarşamba:

12.00 Muşspor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Muş Şehir)

14.00 Somaspor-Ankara Demirspor (Soma Nazım Yavuz)

15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Bursaspor (Bolluca)

15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Mersin)

15.00 Adanaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Yeni Adana)

15.00 Aliağa Futbol-Mardin 1969 (Aliağa Atatürk)

17.00 ISBAŞ Isparta 32-Menemen FK (Isparta Atatürk)

Beyaz Grup

27 Ocak Salı:

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Seza Çimento Elazığspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

28 Ocak Çarşamba:

13.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Anadoluspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.00 GMG Kastamonuspor-Kepezspor (Gazi)

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Sultan Su İnegölspor (11 Nisan)

15.00 Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Karaman)

15.00 Karacabey Belediyespor-İskenderunspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

15.00 Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor (Batman)

15.00 Muğlaspor-Bucaspor 1928 (Muğla Atatürk)

15.00 Altınordu-Adana 01 FK (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
