TFF 2. Lig'de haftanın maç programı!

TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 21, Beyaz Grup'ta 23. hafta mücadelesi 27 Ocak Salı yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre gruplarda maç programı şöyle:
Kırmızı Grup
27 Ocak Salı:
13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Güzide Gebzespor (Ortahisar Yavuz Selim)
28 Ocak Çarşamba:
12.00 Muşspor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Muş Şehir)
14.00 Somaspor-Ankara Demirspor (Soma Nazım Yavuz)
15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Bursaspor (Bolluca)
15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Mersin)
15.00 Adanaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Yeni Adana)
15.00 Aliağa Futbol-Mardin 1969 (Aliağa Atatürk)
17.00 ISBAŞ Isparta 32-Menemen FK (Isparta Atatürk)
Beyaz Grup
27 Ocak Salı:
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Seza Çimento Elazığspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
28 Ocak Çarşamba:
13.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Anadoluspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
13.00 GMG Kastamonuspor-Kepezspor (Gazi)
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Sultan Su İnegölspor (11 Nisan)
15.00 Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Karaman)
15.00 Karacabey Belediyespor-İskenderunspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
15.00 Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor (Batman)
15.00 Muğlaspor-Bucaspor 1928 (Muğla Atatürk)
15.00 Altınordu-Adana 01 FK (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
Kırmızı Grup
27 Ocak Salı:
13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Güzide Gebzespor (Ortahisar Yavuz Selim)
28 Ocak Çarşamba:
12.00 Muşspor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Muş Şehir)
14.00 Somaspor-Ankara Demirspor (Soma Nazım Yavuz)
15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Bursaspor (Bolluca)
15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Mersin)
15.00 Adanaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Yeni Adana)
15.00 Aliağa Futbol-Mardin 1969 (Aliağa Atatürk)
17.00 ISBAŞ Isparta 32-Menemen FK (Isparta Atatürk)
Beyaz Grup
27 Ocak Salı:
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Seza Çimento Elazığspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
28 Ocak Çarşamba:
13.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Anadoluspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
13.00 GMG Kastamonuspor-Kepezspor (Gazi)
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Sultan Su İnegölspor (11 Nisan)
15.00 Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Karaman)
15.00 Karacabey Belediyespor-İskenderunspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
15.00 Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor (Batman)
15.00 Muğlaspor-Bucaspor 1928 (Muğla Atatürk)
15.00 Altınordu-Adana 01 FK (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)