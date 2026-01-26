26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Beşiktaş'tan Ozan Kabak sürprizi!

Agbadou transferi çıkmaza giren Beşiktaş'ta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ozan Kabak menajerler aracılığıyla gündeme geldi ve karar Sergen Yalçın'ın vereceği rapora kaldı.

26 Ocak 2026 11:07
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Ara transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş, stopere yapacağı takviye için Emmanuel Agbadou ve kulübü Wolverhampton ile görüşüyordu. Ancak bu transfer çıkmaza girince siyah beyazlıların sürpriz bir isme yöneldiği ileri sürüldü. 

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan Kabak, menajerler tarafından Beşiktaş'a tavsiye edildi.

SERGEN YALÇIN'DAN ONAY BEKLENİYOR



Ozan'ın transferi için teknik direktör Sergen Yalçın ile temasa geçen siyah beyazlı yöneticiler, deneyimli teknik adamdan gelecek yanıta göre hareket edecek. Yalçın'dan olumlu rapor gelmesi halinde, Beşiktaş 25 yaşındaki stoperi makul bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı hedefliyor.

Haberde, Alman kulübünün Ozan Kabak'ın ayrılmasına sıcak bakmadığı ancak milli oyuncunun vereceği kararın transferde belirleyici olacağı ifade edildi.

11 MİLYON EURO BEDELLE STUTTGART'A SATILMIŞTI

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak henüz 18 yaşındayken, dönemin teknik direktörü Fatih Terim tarafından A takıma alınmış ve Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'de direkt ilk 11'de forma şansı bulmuştu. Gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Ozan, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde 11 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a satılmıştı.

Aynı sezonun sonunda 15 milyon euroya Schalke'ye transfer olan milli stoper, Liverpool ve Norwich City'de kiralık olarak forma giydikten sonra 2022 yılında 7 milyon euro bonservisle Hoffenheim'a imza attı.

PERFORMANSI 

Bu sezon Bundesliga takımında 10 maça çıkan Ozan Kabak 399 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.



  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
