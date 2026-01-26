Beşiktaş'tan Ozan Kabak sürprizi!

Ara transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş, stopere yapacağı takviye için Emmanuel Agbadou ve kulübü Wolverhampton ile görüşüyordu. Ancak bu transfer çıkmaza girince siyah beyazlıların sürpriz bir isme yöneldiği ileri sürüldü.



Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan Kabak, menajerler tarafından Beşiktaş'a tavsiye edildi.



SERGEN YALÇIN'DAN ONAY BEKLENİYOR

Ozan'ın transferi için teknik direktör Sergen Yalçın ile temasa geçen siyah beyazlı yöneticiler, deneyimli teknik adamdan gelecek yanıta göre hareket edecek. Yalçın'dan olumlu rapor gelmesi halinde, Beşiktaş 25 yaşındaki stoperi makul bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı hedefliyor.Haberde, Alman kulübünün Ozan Kabak'ın ayrılmasına sıcak bakmadığı ancak milli oyuncunun vereceği kararın transferde belirleyici olacağı ifade edildi.Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak henüz 18 yaşındayken, dönemin teknik direktörü Fatih Terim tarafından A takıma alınmış ve Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'de direkt ilk 11'de forma şansı bulmuştu. Gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Ozan, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde 11 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a satılmıştı.Aynı sezonun sonunda 15 milyon euroya Schalke'ye transfer olan milli stoper, Liverpool ve Norwich City'de kiralık olarak forma giydikten sonra 2022 yılında 7 milyon euro bonservisle Hoffenheim'a imza attı.Bu sezon Bundesliga takımında 10 maça çıkan Ozan Kabak 399 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.