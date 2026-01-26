26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Kolo Muani

Tottenham forması giyen Fransız golcü Randal Kolo Muani, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

calendar 26 Ocak 2026 12:38
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Kolo Muani
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için forvet arayışlarını derinleştirirken, Fransız golcü Randal Kolo Muani gündeme geldi. Menajerler düzenli forma bulamayan Muani'yi Fenerbahçe'ye önerdi.

KİRALAMA FORMÜLÜ 



Tottenham'da bu sezon fazla süre alamadığı belirtilen Muani için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Oyuncunun Süper Lig'de daha fazla süre bulma isteği olduğu öne sürüldü. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi halinde hem düzenli oynamak hem de 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosu hedefinde yer almak istediği belirtildi.

AVRUPA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Kolo Muani kariyerinde Paris Saint-Germain, Juventus ve Tottenham gibi büyük kulüplerde oynadı. Muani, Eintracht Frankfurt'ta da başarılı yıllar geçirmiş ve Avrupa'da dikkat çeken bir forvet profili çizmişti.

FENERBAHÇE DAHA ÖNCEDEN TEMASTA BULUNDU

Daha önceki transfer dönemlerinde Fenerbahçe'nin Muani transferi için Paris Saint-Germain'le temaslarda bulunduğu, kiralama ya da satın alma opsiyonları üzerine görüşmelerin sürdüğü de iddia edilmişti. Muani'nin bonservisi PSG'de bulunuyor ve kulüpler arası daha önce transfer iddialarında adı geçmiş hatta 25-30 milyon Euro civarında bedeller konuşulmuştu. Süper Lig'e geçmişte temkinli yaklaşan Muani için bu önerinin sürpriz olduğu ifade edilirken; futbol uzmanları, oyuncunun kalitesi ve Ligue 1/Serie A tecrübesiyle Fenerbahçe hücum hattına önemli katkı yapabileceğini belirtiyor.

Kulübün transfer komitesi şimdi menajer kaynaklı bu teklifi değerlendiriyor ve teknik ekibin görüşlerini alarak karar aşamasına geçmeye hazırlanıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Tottenham forması ile 23 maça çıkan Kolo Muani, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.