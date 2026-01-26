Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Kolo Muani

Trendyol Süper Lig'de evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.



Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için forvet arayışlarını derinleştirirken, Fransız golcü Randal Kolo Muani gündeme geldi. Menajerler düzenli forma bulamayan Muani'yi Fenerbahçe'ye önerdi.



KİRALAMA FORMÜLÜ

Tottenham'da bu sezon fazla süre alamadığı belirtilen Muani için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Oyuncunun Süper Lig'de daha fazla süre bulma isteği olduğu öne sürüldü. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi halinde hem düzenli oynamak hem de 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosu hedefinde yer almak istediği belirtildi.Kolo Muani kariyerinde Paris Saint-Germain, Juventus ve Tottenham gibi büyük kulüplerde oynadı. Muani, Eintracht Frankfurt'ta da başarılı yıllar geçirmiş ve Avrupa'da dikkat çeken bir forvet profili çizmişti.Daha önceki transfer dönemlerinde Fenerbahçe'nin Muani transferi için Paris Saint-Germain'le temaslarda bulunduğu, kiralama ya da satın alma opsiyonları üzerine görüşmelerin sürdüğü de iddia edilmişti. Muani'nin bonservisi PSG'de bulunuyor ve kulüpler arası daha önce transfer iddialarında adı geçmiş hatta 25-30 milyon Euro civarında bedeller konuşulmuştu. Süper Lig'e geçmişte temkinli yaklaşan Muani için bu önerinin sürpriz olduğu ifade edilirken; futbol uzmanları, oyuncunun kalitesi ve Ligue 1/Serie A tecrübesiyle Fenerbahçe hücum hattına önemli katkı yapabileceğini belirtiyor.Kulübün transfer komitesi şimdi menajer kaynaklı bu teklifi değerlendiriyor ve teknik ekibin görüşlerini alarak karar aşamasına geçmeye hazırlanıyor.Bu sezon Tottenham forması ile 23 maça çıkan Kolo Muani, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.