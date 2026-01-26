25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
2-1
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
1-4
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
1-1
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Galatasaray'dan Oulai için son teklif!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cuma günkü teklifinin reddedilmesi sonrası Oulai için bu hafta Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a son teklifini verecek.

calendar 26 Ocak 2026 09:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Oulai için son teklif!
Galatasaray, Trabzonsporlu Christ Inao Oulai için son teklifini bu hafta iletecek.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Levent'te bir araya gelerek yüzyüze transfer görüşmesi yaptı. Dursun Özbek, bu görüşmede 23 milyon Euro, Ahmed Kutucu ve sonraki satıştan yüzde 10 pay olarak teklifini iletti.

Ertuğrul Doğan ise bu teklif karşısında 30 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu cevabını verdi ve bu teklifi de geri çevirdi.

GALATASARAY, TAVIRDAN RAHATSIZ


Trabzonspor cephesinin görüşmeler boyunca takındığı tutum, Galatasaray cephesinde rahatsızlık yarattı. Uğurcan Çakır transferinde çok büyük taleplerin kabul edilmesi, Eren Elmalı için beklentilerin üstünde 5.5 milyon Euro bonservis verilmesiyle Trabzonspor'un daha önce kırılmadığı belirtildi.

SON TEKLİF YAPILACAK

Galatasaray, bu hafta içerisinde Oulai için son kez Trabzonspor ile masaya oturacak. Bonservis teklifi 25 milyon Euro'ya çıkarılacak, üstüne Ahmed Kutucu ve yine yüzde 10 pay teklif edilecek.

ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Ertuğrul Doğan, "Galatasaray'dan Oulai için teklif geldi, beklentimiz 40 milyon Euro ve üstü!" ifadelerini kullanmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
