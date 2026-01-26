Galatasaray'dan Oulai için son teklif!

Galatasaray, Trabzonsporlu Christ Inao Oulai için son teklifini bu hafta iletecek.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Levent'te bir araya gelerek yüzyüze transfer görüşmesi yaptı. Dursun Özbek, bu görüşmede 23 milyon Euro, Ahmed Kutucu ve sonraki satıştan yüzde 10 pay olarak teklifini iletti.
Ertuğrul Doğan ise bu teklif karşısında 30 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu cevabını verdi ve bu teklifi de geri çevirdi.
GALATASARAY, TAVIRDAN RAHATSIZ
Trabzonspor cephesinin görüşmeler boyunca takındığı tutum, Galatasaray cephesinde rahatsızlık yarattı. Uğurcan Çakır transferinde çok büyük taleplerin kabul edilmesi, Eren Elmalı için beklentilerin üstünde 5.5 milyon Euro bonservis verilmesiyle Trabzonspor'un daha önce kırılmadığı belirtildi.
SON TEKLİF YAPILACAK
Galatasaray, bu hafta içerisinde Oulai için son kez Trabzonspor ile masaya oturacak. Bonservis teklifi 25 milyon Euro'ya çıkarılacak, üstüne Ahmed Kutucu ve yine yüzde 10 pay teklif edilecek.
ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?
Ertuğrul Doğan, "Galatasaray'dan Oulai için teklif geldi, beklentimiz 40 milyon Euro ve üstü!" ifadelerini kullanmıştı.
