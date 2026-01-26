Ahmet Çakar: 'Puan kaybının sorumlusu Tedesco'

İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı;

Sabah Spor yazarı ve yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe 'nin sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

"Fenerbahçe yine kötü oynadı ve kazanamadı. Üstelik Tedesco'nun çok ağır şekilde eleştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Adama sorarlar, Yiğit Efe'yi sağ bekte başlatmanın sebebi nedir? Orada Mert Müldür var. Milli Takım ve Fenerbahçe'de o mevkide defalarca oynamış. Olmadı Semedo var, fakat Tedesco Yiğit Efe'yi sağ bek başlatıyor ve Göztepe'nin attığı golde aynı Yiğit Efe'nin zincirleme iki hatası var."

"HATALARINDAN DOLAYI GOL YEDİLER"



"Aslında Fenerbahçe Musaba ile birlikte oyuna iyi başladı. Aynı Musaba soldan inip aradan fare gibi boşluğa çıkan Nene'ye alda at dedi. Aynı Musaba bu golden sonra çok güzel vurdu. Direkten dönen top gol olsa belki de maç bitmişti. Ardından hem Yiğit Efe'nin hem de İsmail'in birlikte hatalarından Göztepe'nin beraberlik golü geldi."





"PUAN KAYBININ BAŞ SORUMLUSU TEDESCO"



"İkinci yarı Feneerbahçe topa sahip olsa da pozisyon üretemedi. Tedesco'ya bir diğer eleştirimiz de En-Nesyri'yi oyuna almamasıydı. Fenerbahçe sağdan soldan ortalıyor ama vuracak adam yok.Sonuçta; Tedesco daha önceki maçlarda skor geldiği için fazla eleştirilmemişti. Ama dün geceki puan kaybının baş sorumlusu Alman hoca ve hâlâ santrfor almamış olan yönetimdir."



"30 GUENDOUZI'YE VERECEĞİNE GOLCÜ AL"



"Guendouzi iyi oyuncu ama ofansif yaratıcılığı sıfır. 30 ona vereceğine 40-50 ver iyi bir golcü al. İşte dün gece yine iki puan gitti. Hakem Cihan Aydın için zor maçtı. Gergindi... İlk yarıda Skriniar'ın ayağından kapılan topa ki Göztepe hücuma kalkabilirdi faul icat etti. Ayrıca İsmail'e vermesi gereken sarı kartı da es geçti."







