26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Ahmet Çakar: "Puan kaybının sorumlusu Tedesco"

Spor yazarı ve yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.

calendar 26 Ocak 2026 10:35 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 10:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ahmet Çakar: 'Puan kaybının sorumlusu Tedesco'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sabah Spor yazarı ve yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı;

"TEDESCO ELEŞTİRİLMELİ"

"Fenerbahçe yine kötü oynadı ve kazanamadı. Üstelik Tedesco'nun çok ağır şekilde eleştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Adama sorarlar, Yiğit Efe'yi sağ bekte başlatmanın sebebi nedir? Orada Mert Müldür var. Milli Takım ve Fenerbahçe'de o mevkide defalarca oynamış. Olmadı Semedo var, fakat Tedesco Yiğit Efe'yi sağ bek başlatıyor ve Göztepe'nin attığı golde aynı Yiğit Efe'nin zincirleme iki hatası var."



"HATALARINDAN DOLAYI GOL YEDİLER"

"Aslında Fenerbahçe Musaba ile birlikte oyuna iyi başladı. Aynı Musaba soldan inip aradan fare gibi boşluğa çıkan Nene'ye alda at dedi. Aynı Musaba bu golden sonra çok güzel vurdu. Direkten dönen top gol olsa belki de maç bitmişti. Ardından hem Yiğit Efe'nin hem de İsmail'in birlikte hatalarından Göztepe'nin beraberlik golü geldi."

"PUAN KAYBININ BAŞ SORUMLUSU TEDESCO"

"İkinci yarı Feneerbahçe topa sahip olsa da pozisyon üretemedi. Tedesco'ya bir diğer eleştirimiz de En-Nesyri'yi oyuna almamasıydı. Fenerbahçe sağdan soldan ortalıyor ama vuracak adam yok.Sonuçta; Tedesco daha önceki maçlarda skor geldiği için fazla eleştirilmemişti. Ama dün geceki puan kaybının baş sorumlusu Alman hoca ve hâlâ santrfor almamış olan yönetimdir."

"30 GUENDOUZI'YE VERECEĞİNE GOLCÜ AL"

"Guendouzi iyi oyuncu ama ofansif yaratıcılığı sıfır. 30 ona vereceğine 40-50 ver iyi bir golcü al. İşte dün gece yine iki puan gitti. Hakem Cihan Aydın için zor maçtı. Gergindi... İlk yarıda Skriniar'ın ayağından kapılan topa ki Göztepe hücuma kalkabilirdi faul icat etti. Ayrıca İsmail'e vermesi gereken sarı kartı da es geçti."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.