VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde Volero deplasmanında

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında 28 Ocak Çarşamba günü Fransa'nın Volero takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
La Palestre'de oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Müsabakada Alexandros Mylonakis (Yunanistan) ve Gyula Tillmann (Macaristan) hakem ikilisi görev yapacak.
Organizasyonda oynadığı maçların tamamını kazanarak yoluna namağlup devam eden sarı-siyahlılar, grubunda lider konumda bulunuyor.
Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Volero ise 3. sırada yer alıyor.
Grupta karşılaştıkları ilk müsabakada VakıfBank, Fransız ekibini 3-0 yendi.
Müsabakada Alexandros Mylonakis (Yunanistan) ve Gyula Tillmann (Macaristan) hakem ikilisi görev yapacak.
Organizasyonda oynadığı maçların tamamını kazanarak yoluna namağlup devam eden sarı-siyahlılar, grubunda lider konumda bulunuyor.
Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Volero ise 3. sırada yer alıyor.
Grupta karşılaştıkları ilk müsabakada VakıfBank, Fransız ekibini 3-0 yendi.