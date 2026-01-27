Fenerbahçe'de transfer zirvesi!

Göztepe beraberliği sonrası lider Galatasaray ile puan farkının 3'e çıkması, Fenerbahçe'de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Kadıköy'deki maçın ardından Başkan Sadettin Saran, yöneticiler ve Teknik Direktör Domenico Tedesco arasında kritik bir transfer zirvesi gerçekleştirildi.



Toplantının ana gündem maddesi santrfor transferi oldu. Yapılan değerlendirmede, bugüne kadar ilgilenilen golcülerin isimlerinin basına yansımasının süreci zorlaştırdığı görüşünde birleşildi. Bu tespitin ardından sarı-lacivertli yönetim, transfer operasyonlarının bundan sonra mutlak gizlilikle yürütülmesi yönünde karar aldı.



FORVETTE SON GÜNE KADAR HAMLE

Yolların ayrılması planlanan En-Nesyri konusunda sürecin hızlandırılması hedeflenirken, Fenerbahçe'nin santrfor transferi için transfer döneminin son gününe kadar temaslarını sürdüreceği öğrenildi. Yönetim, bu süreçte isimlerin sızmaması adına dar bir ekip dışında bilgi paylaşımı yapmama kararı aldı.Golcü transferinin yanı sıra orta saha için de çalışmaların devam edeceği belirtildi. Tedesco'nun raporu doğrultusunda alternatifli bir liste üzerinde ilerleyen sarı-lacivertliler, ihtiyaç duyulan bölgeler için fırsat kollayacak.