27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Fenerbahçe'de transfer zirvesi!

Fenerbahçe'de Göztepe beraberliği sonrası Başkan Sadettin Saran, yöneticiler ve Domenico Tedesco, stattan hemen ayrılmayarak transfer zirvesi gerçekleştirdi. Toplantıda dikkat çeken bir karar alındı.

calendar 27 Ocak 2026 11:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de transfer zirvesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Göztepe beraberliği sonrası lider Galatasaray ile puan farkının 3'e çıkması, Fenerbahçe'de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Kadıköy'deki maçın ardından Başkan Sadettin Saran, yöneticiler ve Teknik Direktör Domenico Tedesco arasında kritik bir transfer zirvesi gerçekleştirildi.

Toplantının ana gündem maddesi santrfor transferi oldu. Yapılan değerlendirmede, bugüne kadar ilgilenilen golcülerin isimlerinin basına yansımasının süreci zorlaştırdığı görüşünde birleşildi. Bu tespitin ardından sarı-lacivertli yönetim, transfer operasyonlarının bundan sonra mutlak gizlilikle yürütülmesi yönünde karar aldı.

FORVETTE SON GÜNE KADAR HAMLE



Yolların ayrılması planlanan En-Nesyri konusunda sürecin hızlandırılması hedeflenirken, Fenerbahçe'nin santrfor transferi için transfer döneminin son gününe kadar temaslarını sürdüreceği öğrenildi. Yönetim, bu süreçte isimlerin sızmaması adına dar bir ekip dışında bilgi paylaşımı yapmama kararı aldı. 

ORTA SAHA TAKVİYESİ DE MASADA

Golcü transferinin yanı sıra orta saha için de çalışmaların devam edeceği belirtildi. Tedesco'nun raporu doğrultusunda alternatifli bir liste üzerinde ilerleyen sarı-lacivertliler, ihtiyaç duyulan bölgeler için fırsat kollayacak.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
