27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Galatasaray'dan Pedro Malheiro sürprizi!

Galatasaray, Al-Wasl forması giyen Trabzonspor'un eski sağ beki Pedro Malheiro ile ilgileniyor.

calendar 27 Ocak 2026 12:00 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 12:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Pedro Malheiro sürprizi!
Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sarı-kırmızılılar, sağ beke yaz transfer döneminde transfer ettiği Wilfried Singo'dan sakatlıkların da etkisiyle istediği verimi alamadı.

Galatasaray, Singo'nun sakatlıkları ve Fildişili futbolcuyu stoperde kullanma planı nedeniyle sağ bek arayışlarına başladı.

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ İSİM


Sarı-kırmızılı takımın gündemine tanıdık bir isim geldi. Galatasaray, Trabzonspor'un eski sağ beki Pedro Malheiro ile ilgileniyor.

Portekiz'den O'Jogo'da yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wasl forması giyen 25 yaşındaki Malheiro, Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hedefleri arasında yer alıyor.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Malheiro, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Al-Wasl'a 7 milyon dolar bonservis ve 1 milyon dolar bonus karşılığında transfer olmuştu.

Trabzonspor ve Al-Wasl arasında yapılan anlaşmaya göre, Portekizli futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde Al-Wasl, elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini Trabzonspor'a ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Al-Wasl forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Pedro Malheiro, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
