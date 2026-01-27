26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
2-2
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-2
26 Ocak
Everton-Leeds United
1-1
26 Ocak
Girona-Getafe
1-1
26 Ocak
Verona-Udinese
1-3
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
3-0
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
2-1

PSG, Dro Fernandez'i açıkladı!

Paris Saint-Germain, Barcelona'dan 18 yaşındaki Dro Fernandez transferini açıkladı.

calendar 27 Ocak 2026 00:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
PSG, Dro Fernandez'i açıkladı!
Paris Saint-Germain, Barcelona forması giyen ve bir süredir transferi gündemde olan Dro Fernandez'i resmen açıkladı.

Fransız ekibi, Barcelona'dan 18 yaşındaki on numarayı kadrosuna kattığını açıkladı.

Genç futbolcu ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayan Paris Saint-Germain, bu transfer için Barcelona'ya 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.


Dro Fernandez, Paris Saint-Germain'e transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain'e transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. PSG, çocukluğumdan bu yana takip ettiğim, büyük efsanelerin tarih yazdığı harika bir kulüp. Bugün, bu forma için oynamak ve her şeyimi vermek için büyük bir istek ve motivasyon duyuyorum." dedi.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
