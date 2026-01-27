PSG, Dro Fernandez'i açıkladı!

Paris Saint-Germain, Barcelona forması giyen ve bir süredir transferi gündemde olan Dro Fernandez'i resmen açıkladı.Fransız ekibi, Barcelona'dan 18 yaşındaki on numarayı kadrosuna kattığını açıkladı.Genç futbolcu ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayan Paris Saint-Germain, bu transfer için Barcelona'ya 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Dro Fernandez, Paris Saint-Germain'e transferinin ardından yaptığı açıklamada,dedi.