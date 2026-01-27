İşte Okan Buruk'un Manchester City planı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Manchester City'nin mevcut sorunlarını iyi kullanıp, kendi güçlü yönlerini maksimuma çıkarırsa gerçek bir şok sonuç alabilir.
Teknik Direktör Okan Buruk da bu fikri çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi takıma aşılıyor. İlk 8'e girmek için galibiyete ihtiyacı olan taraf Manchester City ve baskı altındalar. Leverkusen ve Bodo Glimt'in yendiği bir takım.
Okan Buruk, Pep Guardiola'nın takımının dengesini pres ile bozacak, orta saha zayıflıklarını kullanacak. Manchester City son dönemde orta sahada çözüm üretmekte zorlanıyor.
Manchester City'nin yüksek defans hattı ve ofsayt tuzağı Victor Osimhen merkezi akıllı hareketlerle aşılacak. Okan Buruk, öğrencilerine "Kompakt kal, baskıyı göğüsle ve kontra ile vur." dedi.
