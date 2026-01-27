Philadelphia 76ers, Philadelphia Inquirer yazarı Keith Pompey'nin haberine göre 5 Şubat takas son tarihi öncesinde pivot Andre Drummond'ı takas etmeye sıcak bakıyor.Bu sezon 5 milyon dolarlık süresi dolan bir kontrata sahip olan Drummond'ın takımdaki geleceği, genç pivot Adem Bona'nın yedek uzun olarak gösterdiği gelişimle birlikte sorgulanmaya başladı. Bona'nın yükselişi, 76ers'ın Joel Embiid'in arkasında Drummond'ı kadroda tutma ihtiyacını azalttı.Drummond'ın, karşılığında çok az ya da hiç maaş alınmadan takas edilmesi, Philadelphia'yı lüks vergi sınırından uzaklaştırabilir. Ayrıca bu hamle, kadroda ek bir yer açarak 76ers'ın Dominick Barlow ve Jabari Walker'ı iki yönlü kontratlardan standart NBA sözleşmesine geçirmesine olanak tanıyabilir.Philadelphia ayrıca veteran guard Eric Gordon'ı da takas edebilir. Minimum kontrata sahip Gordon'ın gönderilmesi, kulübe yaklaşık 2,3 milyon dolar lüks vergi tasarrufu sağlayacak ve yine bir kadro boşluğu açacak.