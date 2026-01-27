27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

76ers, Andre Drummond'ı takas etmeye açık

Philadelphia 76ers, Philadelphia Inquirer yazarı Keith Pompey'nin haberine göre 5 Şubat takas son tarihi öncesinde pivot Andre Drummond'ı takas etmeye sıcak bakıyor.

calendar 27 Ocak 2026 14:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
76ers, Andre Drummond'ı takas etmeye açık






Philadelphia 76ers, Philadelphia Inquirer yazarı Keith Pompey'nin haberine göre 5 Şubat takas son tarihi öncesinde pivot Andre Drummond'ı takas etmeye sıcak bakıyor.

Bu sezon 5 milyon dolarlık süresi dolan bir kontrata sahip olan Drummond'ın takımdaki geleceği, genç pivot Adem Bona'nın yedek uzun olarak gösterdiği gelişimle birlikte sorgulanmaya başladı. Bona'nın yükselişi, 76ers'ın Joel Embiid'in arkasında Drummond'ı kadroda tutma ihtiyacını azalttı.

Drummond'ın, karşılığında çok az ya da hiç maaş alınmadan takas edilmesi, Philadelphia'yı lüks vergi sınırından uzaklaştırabilir. Ayrıca bu hamle, kadroda ek bir yer açarak 76ers'ın Dominick Barlow ve Jabari Walker'ı iki yönlü kontratlardan standart NBA sözleşmesine geçirmesine olanak tanıyabilir.


Philadelphia ayrıca veteran guard Eric Gordon'ı da takas edebilir. Minimum kontrata sahip Gordon'ın gönderilmesi, kulübe yaklaşık 2,3 milyon dolar lüks vergi tasarrufu sağlayacak ve yine bir kadro boşluğu açacak.

  
