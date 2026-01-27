Mourinho: 'Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum'

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak Çarşamba günü deplasmanda SL Benfica ile karşı karşıya gelecek.Mücadele, İspanyol devinin eski teknik direktörü Jose Mourinho için ayrı bir anlam taşırken, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa açısından da oldukça özel bir randevu olacak.Arbeloa, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Mourinho'ya karşı ilk kez teknik direktör olarak sahaya çıkacak. Portekizli teknik adam, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında hem karşılaşmayı hem de Arbeloa ve Real Madrid'den sezon başında gönderilen Xabi Alonso hakkındaki düşüncelerini paylaştı.Maça dair beklentilerini aktaran Mourinho, futbolun doğasına vurgu yaptı:"Tahmin etmek zor. Ne kadar konuşursak konuşalım, futbolun inkâr edilemez ve aynı zamanda harika bir yönü var: öngörülemez olması. Ne olacağını asla bilemezsiniz.Rakibinizi ve kendi takımınızı analiz edersiniz ama sahada her şey değişebilir. Biz takımımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz ve herkesin tanıdığı bu büyük takıma saygıyla oynayacağız. Tek hedefimiz kazanmak."Mourinho, teknik direktörlük tecrübesi az olmasına rağmen Arbeloa'nın Real Madrid'e atanmasının doğru bir karar olup olmadığı sorusuna ise oldukça samimi bir yanıt verdi:"2000 yılında Benfica, daha önce hiç takım çalıştırmamış bir teknik adamı göreve getirdi. O kişi bendim. Aslında kendimi yardımcı antrenör sanıyordum. Bu örnek, Arbeloa hakkında konuşmak için güzel bir fırsat. Arbeloa benim evladım gibidir. Belki Real Madrid'de çalıştırdığım en yetenekli futbolcu değildi ama sahip olduğum en iyi insanlardan biriydi. Üzerinde baskı kuracağım son kişidir. Real Madrid'de onun için en iyisini diliyorum."Arbeloa'nın Real Madrid'e atanmasını öğrendiğinde neler hissettiğini de paylaşan Mourinho şunları söyledi:"Öncelikle her şeyin onun için iyi gitmesini diliyorum. Gittiği her yerde başarılı olmasını isterim. Madrid'i seviyorum, Alvaro'yu seviyorum. Real Madrid'in Arbeloa ile başarılı olmasını isterim.Sadece yarın kötü oynamalarını istiyorum."Portekizli teknik adam, genç çalıştırıcıya dair bir değerlendirme yapmaktan kaçınarak sözlerini şöyle sürdürdü:"Onu henüz teknik direktör olarak izlemedim. Benim için önemli olan onun mutlu olması. Teknik direktörlük çok zor bir meslek.Real Madrid'in sezon başında yollarını ayırdığı Xabi Alonso hakkında da konuşan Mourinho, sürpriz yaşamadığını belirtti:"Xabi de benim çocuklarımdan biri. Onunla ilgili sadece güzel anılarım var.Leverkusen'de yaptıkları izlemeye değerdi. Madrid'de yaşananlar beni ilgilendirmiyor. Futbolda artık hiçbir şeye şaşırmıyorum.Eminim kariyeri başka bir yöne gidecek ve çok mutlu olacak. O harika bir teknik direktör."