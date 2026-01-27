27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Coby White ve Ayo Dosunmu, takas görüşmelerinin merkezinde

Chicago Bulls'un guardları Coby White ve Ayo Dosunmu, The Stein Line yazarı Marc Stein'a göre 5 Şubat takas son tarihi yaklaşırken lig genelinde sıkça adı geçen isimler arasında yer alıyor.

Coby White ve Ayo Dosunmu, takas görüşmelerinin merkezinde
Her iki oyuncu da yaz aylarında serbest oyuncu statüsüne geçmeye hazırlanıyor. Bu durum, Bulls'un olası takas senaryolarında daha gerçekçi bir yaklaşım sergilemesine neden olmuş durumda.

Chicago'nun bu sezonki takas söylentilerinde Zion Williamson, Yves Missi ve Domantas Sabonis gibi isimlerle de anıldığı bildirildi.


Dosunmu, ayın başlarında yaptığı açıklamada Bulls'ta kalmayı umduğunu dile getirmişti.

Bu sezon Coby White, maç başına 18,8 sayı ve 4,7 asist ortalamaları yakalarken; Ayo Dosunmu ise 14,3 sayı ve 3,5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

