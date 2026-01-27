Chicago Bulls'un guardları Coby White ve Ayo Dosunmu, The Stein Line yazarı Marc Stein'a göre 5 Şubat takas son tarihi yaklaşırken lig genelinde sıkça adı geçen isimler arasında yer alıyor.Her iki oyuncu da yaz aylarında serbest oyuncu statüsüne geçmeye hazırlanıyor. Bu durum, Bulls'un olası takas senaryolarında daha gerçekçi bir yaklaşım sergilemesine neden olmuş durumda.Chicago'nun bu sezonki takas söylentilerinde Zion Williamson, Yves Missi ve Domantas Sabonis gibi isimlerle de anıldığı bildirildi.Dosunmu, ayın başlarında yaptığı açıklamada Bulls'ta kalmayı umduğunu dile getirmişti.Bu sezon Coby White, maç başına 18,8 sayı ve 4,7 asist ortalamaları yakalarken; Ayo Dosunmu ise 14,3 sayı ve 3,5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.