27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-1DA
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0DA
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
0-244'
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
0-044'
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
0-043'
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
1-043'
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
2-043'
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
1-143'
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
0-143'
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
0-043'
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
1-043'
27 Ocak
Reading-Exeter City
0-129'
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
0-029'
27 Ocak
Fiorentina-Como
1-128'

Jhon Duran için Avrupa iddiası!

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran'a Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden çok sayıda teklif olduğu iddia edildi.

calendar 27 Ocak 2026 22:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran için sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre, birkaç kulüp genç golcü için son dakika transfer ihtimali kapsamında ilgisini net şekilde ortaya koydu.

Bu hafta itibarıyla resmi olmayan temaslara başlayan kulüplerin, sürecin nabzını tutarak olası bir hamle için zemin hazırladığı ifade edildi.


Henüz resmi bir teklif bulunmazken, yoklamaların kısa sürede somut adımlara dönüşebileceği belirtildi.

TRANSERDEKİ EN KRİTİK UNSUR

Transferdeki en kritik unsur ise Fenerbahçe yönetimi ile Jhon Duran'ın vereceği karar olacak. Sarı-lacivertli kulübün oyuncu için belirleyeceği strateji ve Duran'ın Avrupa ihtimaline yaklaşımı, sürecin seyrini belirleyecek.

BU SEZON DURAN

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralanan Duran, Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. Duran'ın Galatasaray derbisinde attığı son dakika golü ise unutulmazlar arasına girdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
