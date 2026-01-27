27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Karşıyaka'da Başkan Cicibaş'ın istifası!

Kulübe daha fazla destek olamayacağını belirten Karşıyaka başkanı Aygün Cicibaş, istifa kararı aldığını açıkladı

calendar 27 Ocak 2026 16:49
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Karşıyaka'da Başkan Cicibaş'ın istifası!
Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Aygün Cicibaş, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını ve kulübe daha fazla fayda sağlayamayacağına inandığı için görevi bırakma kararı aldığını açıkladı.

Yönetimin kayyuma kalmaması için göreve geldiklerini dile getiren Aygün Cicibaş, futbolda peşinatlardan 9 milyon TL'ye yakın borç olduğunu, basketbolda FIBA dosyalarının büyük sorun yaşattığını söyleyerek, "Bugüne kadar borçsuz getirdik. Ancak bitti. Tek başıma bu kadar oluyor. Ödeme yapamayacağım, faydalı olamayacağım yerde durmamım anlamı yok" dedi.

Kulübün başında kalmasının fayda sağlamayacağını belirten Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş şöyle devam etti: "Ben taraftarım ilk önce. Karşıyaka için yine tribünde yerimi alırım, yine kongreye giderim. Verilen sözler tutulmadı, o yüzden kalamam. Kalmamın kimseye faydası yok. Artık yalanlardan sıkıldım. Elimden geleni yaptım ancak buraya kadar" diye konuştu.

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş'ın istifa kararı alması nedeniyle yeşil-kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurula gitmesi bekleniyor. Futbolda 3'üncü Lig'de Play-Off hattında yer alan Karşıyaka, basketbolda Süper Lig'e tutunma mücadelesi veriyor. Yeşil-kırmızılılar voleybolda ise Sultanlar Ligi'ni hedefliyor.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
