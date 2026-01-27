NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre New York Knicks, tecrübeli guard Jrue Holiday için olası takas senaryolarını araştırıyor.Knicks yönetimi, Holiday'i hem Jalen Brunson için ideal bir arka alan partneri hem de gelecekte Giannis Antetokounmpo'yu New York'a çekebilecek stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.5 Şubat takas son tarihi yaklaşırken Knicks'in, ligin en iyi savunmacılarından biri ve şampiyonluk tecrübesine sahip Holiday'i kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu bildirildi.Stein'a göre olası bir Holiday takasında Portland Trail Blazers ile görüşmeler gündeme gelmiş durumda. Bu ilginin arkasında iki temel neden bulunuyor. Stein bu durumu şu sözlerle aktardı:Holiday, geçtiğimiz yaz Boston Celtics'ten Portland Trail Blazers'a takas edilmişti. Tecrübeli guardın kontratında iki sezon daha bulunurken, 2027-28 sezonu için 37,2 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu yer alıyor.Milwaukee Bucks döneminde Antetokounmpo ile yakın bir bağ kuran Holiday'in, Knicks'in Yunan süperstarı kadrosuna katma hedefinde önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor.Her ne kadar 35 yaşında olmasına ve bu sezon şu ana kadar yalnızca 19 maç oynamasına rağmen Holiday, üretkenliğini koruyor. Blazers formasıyla bu sezon maç başına 15,3 sayı, 6,9 asist, 4,6 ribaund ve 1,3 top çalma ortalamaları yakaladı.Önümüzdeki ay kadrosunda önemli değişiklikler yapabilecek ekipler arasında gösterilen Knicks, bu Holiday gelişmesiyle birlikte yakından takip edilmesi gereken takımlar arasında yer alıyor.