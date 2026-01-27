27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Giannis söylentileri gölgesinde Knicks, Jrue Holiday takasını araştırıyor

NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre New York Knicks, tecrübeli guard Jrue Holiday için olası takas senaryolarını araştırıyor.

calendar 27 Ocak 2026 16:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Knicks yönetimi, Holiday'i hem Jalen Brunson için ideal bir arka alan partneri hem de gelecekte Giannis Antetokounmpo'yu New York'a çekebilecek stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.

5 Şubat takas son tarihi yaklaşırken Knicks'in, ligin en iyi savunmacılarından biri ve şampiyonluk tecrübesine sahip Holiday'i kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu bildirildi.


Stein'a göre olası bir Holiday takasında Portland Trail Blazers ile görüşmeler gündeme gelmiş durumda. Bu ilginin arkasında iki temel neden bulunuyor. Stein bu durumu şu sözlerle aktardı:

"Sürekli gündeme gelen bir başka konu da şu: Knicks'in Portland'daki Jrue Holiday'i kadrosuna katmanın yollarını araştırdığına dair söylentiler. New York'un, bu on yılda hem Milwaukee hem de Boston ile şampiyonluk yaşamış bir oyuncuya ilgi duymasının en az iki net nedeni var. Birincisi, Holiday'in transfer edilmesinin Knicks'i, eski Bucks takım arkadaşı Antetokounmpo için daha cazip bir destinasyon haline getireceği düşüncesi. İkincisi ise Knicks'in, Holiday'i Jalen Brunson için uzun süredir ideal bir arka alan tamamlayıcısı olarak görmesi."

Holiday, geçtiğimiz yaz Boston Celtics'ten Portland Trail Blazers'a takas edilmişti. Tecrübeli guardın kontratında iki sezon daha bulunurken, 2027-28 sezonu için 37,2 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu yer alıyor.

Milwaukee Bucks döneminde Antetokounmpo ile yakın bir bağ kuran Holiday'in, Knicks'in Yunan süperstarı kadrosuna katma hedefinde önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor.

Her ne kadar 35 yaşında olmasına ve bu sezon şu ana kadar yalnızca 19 maç oynamasına rağmen Holiday, üretkenliğini koruyor. Blazers formasıyla bu sezon maç başına 15,3 sayı, 6,9 asist, 4,6 ribaund ve 1,3 top çalma ortalamaları yakaladı.

Önümüzdeki ay kadrosunda önemli değişiklikler yapabilecek ekipler arasında gösterilen Knicks, bu Holiday gelişmesiyle birlikte yakından takip edilmesi gereken takımlar arasında yer alıyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
