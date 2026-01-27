Fenerbahçe'de forvet için rota Brezilya: Jose Manuel Lopez

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını Brezilya'ya çevirdi.



Sarı-lacivertlilerin, Palmeiras forması giyen Jose Manuel Lopez için satın alma seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği öğrenildi.





FENERBAHÇE OYUNCUNUN DURUMUNU SORDU





Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, son günlerde Palmeiras cephesiyle temasa geçerek oyuncunun durumunu sordu. Palmeiras yönetiminin, kadronun kilit parçalarından birini kaybetmeye sıcak bakmadığı ancak yüksek bir teklif gelmesi hâlinde dosyayı değerlendirebileceği ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ





Palmeiras ile olan sözleşmesi Aralık 2029'a kadar uzatılan Lopez'in piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Palmerias formasıyla 4 maça çıkan Lopez, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.









