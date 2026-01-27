27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Altekma evinde Benfica rövanşında

Portekiz'den 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Altekma, evinde taraftarının desteğiyle Benfica karşısında tur atlamayı hedefliyor

calendar 27 Ocak 2026 13:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında Portekiz'de karşılaştığı Benfica'ya 3-2 mağlup olan Altekma, 28 Ocak Çarşamba günü rakibiyle evinde rövanş mücadelesine çıkacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Fikrat Akhundov (Azerbaycan), Vasileios Nikakis (Yunanistan) hakem ikilisi yönetecek. TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak maçın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu.

Mavi-beyazlı kulüp, "Tribünleri dolduralım, takımımıza gücümüzü hissettirelim. Tüm İzmirlileri desteğe bekliyoruz" mesajı yayınladı.

Altekma rakibini 3-0 ya da 3-1 yenmesi halinde turu geçen taraf olacak. İzmir ekibinin 3-2 galibiyeti durumunda altın set oynanacak. Altın seti kazanacak ekip çeyrek finale yükselecek.

Altekma rakibini elerse çeyrek finalde Volley Nafels (İsviçre)-SCM Zalau (Romanya) galibiyle eşleşecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
