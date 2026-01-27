Fenerbahçe'de veda hazırlığı: Oğuz Aydın

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha an meselesi. Sarı-lacivertlilerin 2024 yılında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, takıma veda etmeye hazırlanıyor.



Sözcü'de yer alan habere göre Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, Oğuz Aydın'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun, CSKA ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



Haberde, CSKA'nın UEFA nezdinde yaşadığı transfer tescil sorununu çözer çözmez anlaşmayı resmiyete dökeceği iddia edildi.

25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 57 maçta 7 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.