27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Fenerbahçe'de veda hazırlığı: Oğuz Aydın

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda. CSKA'nın Oğuz Aydın transferi için sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardığı iddia edilirken, sözleşme detayları da belli oldu.

calendar 27 Ocak 2026 15:55
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de veda hazırlığı: Oğuz Aydın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de bir ayrılık daha an meselesi. Sarı-lacivertlilerin 2024 yılında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, Oğuz Aydın'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun, CSKA ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haberde, CSKA'nın UEFA nezdinde yaşadığı transfer tescil sorununu çözer çözmez anlaşmayı resmiyete dökeceği iddia edildi.



FENERBAHÇE PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 57 maçta 7 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.