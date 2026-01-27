Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık iddiası: Fred

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, takımdan ayrılabilecek isimler de gündeme gelmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerden birinin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred olabileceği iddia edildi.



Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Benfica, bu kez rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Sözcü'de yer alan haberde, Portekiz ekibinin Fred'e olan ilgisinin son günlerde ciddi şekilde arttığı belirtildi.



MOURINHO FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho'nun, Fred transferinde önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Daha önce Manchester United ve Fenerbahçe'de birlikte çalışan ikilinin yeniden buluşma ihtimali transferi cazip hale getirirken, Fred'in de Benfica'da forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.