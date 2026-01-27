27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık iddiası: Fred

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları...

calendar 27 Ocak 2026 13:28
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık iddiası: Fred
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, takımdan ayrılabilecek isimler de gündeme gelmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerden birinin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred olabileceği iddia edildi. 

Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Benfica, bu kez rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Sözcü'de yer alan haberde, Portekiz ekibinin Fred'e olan ilgisinin son günlerde ciddi şekilde arttığı belirtildi. 

MOURINHO FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR



Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho'nun, Fred transferinde önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Daha önce Manchester United ve Fenerbahçe'de birlikte çalışan ikilinin yeniden buluşma ihtimali transferi cazip hale getirirken, Fred'in de Benfica'da forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
