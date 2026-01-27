27 Ocak
Karşıyaka'da fikstür avantajı

Karşıyaka, elindeki fikstür avantajını kullanarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor

calendar 27 Ocak 2026 13:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da fikstür avantajı
TTF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci devrede çıktığı 3 maçtan 1 puan çıkararak zirvenin 10 puan gerisine düşen 37 puanlı Karşıyaka, fikstür avantajını iyi kullanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Yeşil-kırmızılı ekip bu hafta evinde 20 puanlı Alanya 1221 ile oynayacağı maçı kazanarak galibiyet serisi başlatmak istiyor. Karşıyaka daha sonra sırasıyla düşme hattında yer alan Eskişehir Anadolu Spor (D), İzmir Çoruhlu FK ve Nazilli Spor'la (D) karşı karşıya gelecek.

Rakiplerini dize getirerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen İzmir temsilcisi puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmenin planlarını yapıyor.

Karşıyaka sezonun ilk yarısında Alanya ekibini deplasmanda 2-1 yenmişti.
