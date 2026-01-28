28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Reggie Miller'dan Derrick Rose'a Hall of Fame desteği

NBA efsanesi Reggie Miller, Chicago Bulls'un eski süperstarı Derrick Rose'un Naismith Basketbol Onur Listesi'ne (Hall of Fame) girip giremeyeceği konusunda kendi fikirlerini sundu.

Rose'un adaylığına şüpheyle yaklaşırken, The Dan Patrick Show'a katılan Miller bu konuda destekleyici ve net bir duruş sergiledi

"Girmezse şaşırırım. MVP olup da Hall of Fame'e giremeyen tek oyuncu olurdu. İlk oylamada seçilmesini beklemiyorum ama er ya da geç girecektir. Altı-sekiz yıllık bir dönemde, o ve LeBron ligin en iyi oyuncusu olmak için yarışıyordu."


Basketball-Reference verilerine göre Derrick Rose'un Hall of Fame'e girme olasılığı şu anda %10,52 olarak hesaplanıyor.

Rose, 2011 yılında NBA MVP'si olarak kariyerinin zirvesine çıktı. Üç kez All-Star seçildi, All-NBA takımlarında yer aldı ve iki kez FIBA turnuvalarında altın madalya kazandı. Ancak bu hızlı yükseliş, peş peşe yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle erken kesintiye uğradı.

Rose'un nihayetinde bu onura ulaşıp ulaşamayacağını zaman gösterecek olsa da, Miller onun en güçlü savunucularından biri olmaya devam ediyor.
"Bunu yıllardır söylüyorum," diyen Miller, sözlerini şöyle tamamladı:
"Onu izlemek için para öderdim. O kadar heyecan vericiydi ki… Kibirli biri değildi ama inanılmaz bir özgüveni vardı ve bu tüm takıma yayılıyordu. Gerçekten Derrick Rose'u izlemek için para verirdim. O kadar özeldi."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
