Jazz, Lakers'ın radarındaki Kessler'ı kadroda tutmaya hazırlanıyor

Utah Jazz'ın, yaz döneminde sınırlı serbest oyuncu statüsüne girecek olan genç pivotu Walker Kessler için yapılacak tüm teklifleri eşleştirmeye hazır olduğu bildirildi.

Jazz, Lakers'ın radarındaki Kessler'ı kadroda tutmaya hazırlanıyor
Utah Jazz'ın, yaz döneminde sınırlı serbest oyuncu statüsüne girecek olan genç pivotu Walker Kessler için yapılacak tüm teklifleri eşleştirmeye hazır olduğu bildirildi.

Bu doğrultuda Jazz'ın, Kessler'i kadrosunda tutmayı planladığı ifade ediliyor.

Walker Kessler, son iki aydır forma giymemiş olmasına rağmen 2026 serbest oyuncu piyasasının en dikkat çekici isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Genç uzun, sözleşme yılındayken Kasım ayı başında sezonu kapatan ciddi bir omuz ameliyatı geçirmişti.


Buna rağmen Kessler'e olan ilgi oldukça yüksek. Gelecek sezon için birçok takımın genç pivotu yakından takip ettiği belirtiliyor.

The Athletic yazarı Jovan Buha'nın aktardığına göre, Luka Dončić geçen sezon Los Angeles Lakers'a katıldığında birlikte oynamaktan keyif alacağı pivotların isimlerini dile getirmiş ve Walker Kessler bu listede yer almıştı. Bu durum, Lakers'ın Kessler'e olan ilgisini daha da görünür kılmıştı.

Öte yandan NBA'in güvenilir isimlerinden Marc Stein, Substack platformundaki yazısında Washington Wizards'ın da Kessler'i serbest oyuncu piyasasında kadrosuna katmaya hazır olduğunu yazdı. Wizards'ın ciddi bir maaş boşluğuna sahip olduğu ve Kessler'i Alexandre Sarr ile birlikte güçlü bir pota altı ikilisi oluşturmak için ideal bir parça olarak gördüğü ifade edildi.

Ancak Walker Kessler, sınırlı serbest oyuncu konumunda bulunuyor. Bu da Utah Jazz'ın, yaz aylarında kendisine yapılacak herhangi bir teklifin aynısını eşleştirerek oyuncuyu takımda tutma hakkına sahip olduğu anlamına geliyor. Marc Stein'in aktardığına göre Jazz yönetimi, mevcut durumda bu hakkını kullanmayı ve Kessler'i Utah'ta tutmayı planlıyor.

Kessler, bu sezon yaşadığı ciddi omuz sakatlığı öncesinde yalnızca beş maçta forma giyebildi. Bu kısa sürede 14.4 sayı, 10.8 ribaund ve 1.8 blok ortalamaları yakalayarak potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Geçtiğimiz sezon ise 58 maçta görev alan genç pivot, 11.1 sayı, 12.2 ribaund ve 2.4 blok ortalamalarıyla etkileyici bir performans sergilemişti.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.