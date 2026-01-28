28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Vincenzo Montella'dan Roma'ya ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Roma'yı ziyaret etti.

calendar 28 Ocak 2026 13:19
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Vincenzo Montella'dan Roma'ya ziyaret
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ekibi Roma'yı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Vincenzo Montella, mart ayında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları öncesinde, kulüp ziyaretleri turuna Roma ile başladı.

Kulübün Trigoria'daki tesislerine giden Montella, burada kıdemli danışman Claudio Ranieri, teknik direktör Gian Piero Gasperini ve milli oyuncu Zeki Çelik ile görüştü.

Takımın antrenmanını izleyen Montella'ya ziyaretinde A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo da eşlik etti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
