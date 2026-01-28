28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Beşiktaş'ta rota yeniden Quilindschy Hartman!

Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta, gündeme tekrar Quilindschy Hartman geldi.

28 Ocak 2026
Beşiktaş'ta rota yeniden Quilindschy Hartman!






Nuno Tavares için Lazio ile yapılan pazarlıklarda sonuç alamayan Beşiktaş, sol bek arayışında rotayı yeniden Quilindschy Hartman'a çevirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, daha önce de gündemlerine aldıkları Hollandalı futbolcu için kulübü Burnley ile temaslara başladı.

İngiliz ekibinde forma giyen 24 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonunu içeren kiralama modeli üzerinde duruluyor. Beşiktaş yönetiminin bu formül üzerinden Burnley cephesiyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.


FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR

Hartman, son dönemde teknik direktör Scott Parker'dan düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor. Premier Lig'de son olarak 13 Aralık'ta Fulham karşısında sahaya çıkan genç sol bek, bu tarihten sonra yalnızca FA Cup'ta Milwall ile oynanan mücadelede görev alabildi.

PERFORMANSI

Bu sezon toplam 16 maçta süre alan Hartman, 4 asistlik katkı sağlarken sahada 1429 dakika kaldı. Deneyimli oyuncu, yaz transfer döneminde Feyenoord'dan 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Burnley'e transfer olmuştu. 

  
