28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

Beşiktaş'ta yüzde 100 yerli kulübe!

Beşiktaş'ta transferlerin gecikmesi nedeniyle taraftarlar yönetime tepki gösterirken, Eyüp maçıyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

calendar 28 Ocak 2026 08:15 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2026 09:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, ligde düşme hattında bulunan Eyüpspor ile oynadığı mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yönetime tepki gösterdi. Eyüpspor'un ikinci golünün ardından tribünlerden Serdal Adalı ve yönetimi istifaya çağıran sesler yükseldi.

YEDEK KULÜBESİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın ardından taraftarlar, sosyal medyada henüz sonuçlanmayan transferler nedeniyle yönetime eleştiriler yöneltti. Eyüpspor maçıyla ilgili dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Beşiktaş'ın yedek kulübesi oldu. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmada kulübede tamamen yerli futbolculara yer verdi.


ALTYAPIDAN YOĞUN KATKI

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu bulunuyordu. Bu oyuncuların yalnızca 3'ü A takım kadrosunda yer alırken, 9 yedek futbolcunun 6'sının Beşiktaş altyapısından yetişmiş olması dikkatlerden kaçmadı.  

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
