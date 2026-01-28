Beşiktaş'ta yüzde 100 yerli kulübe!

Beşiktaş, ligde düşme hattında bulunan Eyüpspor ile oynadığı mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yönetime tepki gösterdi. Eyüpspor'un ikinci golünün ardından tribünlerden Serdal Adalı ve yönetimi istifaya çağıran sesler yükseldi.
YEDEK KULÜBESİ DİKKAT ÇEKTİ
Karşılaşmanın ardından taraftarlar, sosyal medyada henüz sonuçlanmayan transferler nedeniyle yönetime eleştiriler yöneltti. Eyüpspor maçıyla ilgili dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Beşiktaş'ın yedek kulübesi oldu. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmada kulübede tamamen yerli futbolculara yer verdi.
ALTYAPIDAN YOĞUN KATKI
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu bulunuyordu. Bu oyuncuların yalnızca 3'ü A takım kadrosunda yer alırken, 9 yedek futbolcunun 6'sının Beşiktaş altyapısından yetişmiş olması dikkatlerden kaçmadı.
