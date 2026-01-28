Beşiktaş GAİN'den 5. mağlubiyet

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 16. hafta maçında İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya deplasmanda 87-74 mağlup oldu.
Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini siyah-beyazlı ekip, 24-17 üstün bitirdi. İkinci periyotta rakibine karşılık veremeyen Beşiktaş, soyunma odasına 42-33 geride girdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Dolomiti Energia, üçüncü çeyreği 66-49, maçı da 87-74 kazandı.
Beşiktaş'ta Conor Morgan 17 sayıyla oynadı. İtalyan ekibinde ise DJ Steward 19, Matas Jogela 17 sayılık performans sergiledi.
Siyah-beyazlılar grupta 5. yenilgisini yaşadı. Dolomiti Energia ise 10. galibiyetini aldı.
SALON: BTS Arena
HAKEMLER: Hugues Thepenier, Arnau Padros, Ioannis Foufis
TRENTO: Steward 19, Aldridge 3, Mawugbe 3, Jones 11, Jakimovski 15, Jogela 17, Battle 5, Bayehe 11, Niang 3, Hassan.
BEŞİKTAŞ GAİN: Brown 5, Kamagate 7, Mathews 12, Berk Uğurlu 3, Thomas 2, Lemar 11, Dotson 4, Brown 6, Morgan 16, Sertaç Şanlı 2, Yiğit Arslan 6.
1'İNCİ PERİYOT: 17-24
DEVRE: 42-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-49
