Beşiktaş GAİN'den 5. mağlubiyet

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu 16. hafta maçında Trento'ya 87-74 kaybetti ve 5. yenilgisini aldı.

28 Ocak 2026 01:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş GAİN'den 5. mağlubiyet






Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 16. hafta maçında İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya deplasmanda 87-74 mağlup oldu.

Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini siyah-beyazlı ekip, 24-17 üstün bitirdi. İkinci periyotta rakibine karşılık veremeyen Beşiktaş, soyunma odasına 42-33 geride girdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Dolomiti Energia, üçüncü çeyreği 66-49, maçı da 87-74 kazandı.


Beşiktaş'ta Conor Morgan 17 sayıyla oynadı. İtalyan ekibinde ise DJ Steward 19, Matas Jogela 17 sayılık performans sergiledi.

Siyah-beyazlılar grupta 5. yenilgisini yaşadı. Dolomiti Energia ise 10. galibiyetini aldı.

SALON: BTS Arena

HAKEMLER: Hugues Thepenier, Arnau Padros, Ioannis Foufis

TRENTO: Steward 19, Aldridge 3, Mawugbe 3, Jones 11, Jakimovski 15, Jogela 17, Battle 5, Bayehe 11, Niang 3, Hassan.

BEŞİKTAŞ GAİN: Brown 5, Kamagate 7, Mathews 12, Berk Uğurlu 3, Thomas 2, Lemar 11, Dotson 4, Brown 6, Morgan 16, Sertaç Şanlı 2, Yiğit Arslan 6.

1'İNCİ PERİYOT: 17-24

DEVRE: 42-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-49

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
