Türk Telekom, Lietkabelis'i yendi; İlk 6'yı garantiledi

Öte yandan devre arasında Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) sosyal sorumluluk projesi "One Team" kapsamında down sendromlu

oyuncuları gösteri maçı yaptı.

Basketbol BKT EuroCup'ın 16. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 85-75 mağlup etti.Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, ilk 4 dakikayı 13-6 önde geçti. Çeyreğin orta bölümünde konuk ekip, Mutic'in hücumdaki etkinliğiyle farkı 3'e (17-14) kadar indirdi. İki takımın da başlangıç 5'lisinden farklı isimlerle oynadığı son bölümün ardından Türk Telekom, ilk periyodu 25-20 üstünlükle tamamladı.İkinci çeyreğin başında iki takımın da sayı bulmakta zorlandığı 2 dakikanın ardından Türk Telekom, 5 sayılık farkı (31-26) korudu. Doğuş Özdemiroğlu ve Ata Kahraman'ın üçlükleriyle farkı 9'a (37-28) kadar çıkaran ev sahibi ekip, Lietkabelis'in Flowers ile bulduğu sayılara rağmen soyunma odasına 45-38 önde girdi.Üçüncü periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Savunmadaki başarısını hücumdaki etkinliğe çeviren başkent ekibi, Simonovic ve Bankston ile farkı 12'ye (55-43) çıkardı. Morris ve Danusevicius'un sayılarına Doğuş Özdemiroğlu ve Allman ile cevap veren Türk Telekom, son 10 dakikaya 9 sayılık (66-57) avantajla gitti.Karşılıklı top kayıplarının yaşandığı son çeyreğin başında Lietkabelis, farkı 5'e (67-62) kadar indirdi. Konuk ekibin hücumlarına engel olmayı başaran Türk Telekom, bitime 3 dakika 39 saniye kala 15 sayılık (79-64) avantaj yakaladı. Son bölümde konuk ekip etkili oynasa da Türk Telekom, sahadan 85-75 galip ayrıldı.Türk Telekom, bu sonuçla 11'inci galibiyetini alırken lig aşamasını ilk 6 içerisinde bitirmeyi garantiledi.TürkTelekomAnkaraIlija Belosevic (Sırbistan), Maxime Boubert (Fransa), Stefan Calic (Sırbistan)Doğuş Özdemiroğlu 22, Alexander 10, Trifunovic 8, Ata Kahraman 8, Simonovic 12, Bankston 6, Devoe 2, Berkan Durmaz 7, Allman 7, Usher 3, Atakan BiçerAimaq 6, Mutic 13, Kullamae 5, Flowers 11, Danusevicius 12, Morris 13, Furmanavicius 14, Maldunas, Lavrinovicius, Bickauskis 125-2045-3866-57