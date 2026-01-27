27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Leroy Sane'den Manchester City itirafı

Galatasaray'ın Manchester City'ye konuk olacağı maç öncesi Leroy Sane, İngiliz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 27 Ocak 2026 21:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Leroy Sane'den Manchester City itirafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesi Leroy Sane İngiliz basınından BBC'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İKİ TARAF İÇİN DE YÜKSEK RİSKLİ"

Manchester City mücadelesini değerlendiren Leroy Sane, "İtiraf etmeliyim ki kura çekildiğinde karşılaşacağımız zamana kadar Manchester City'nin ilk 8'deki yerini garantilemiş olmasını tahmin ediyordum. Ama şimdi iki taraf için de yüksek riskli, kritik bir maç. 90 dakikalık bir mücadelede her şey mümkün. City'nin kupanın en büyük favorilerinden biri olduğunu biliyoruz. Ama kazanabileceğimize inanmazsak Türkiye'de kalmamız daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

"KATILMAKLA KALMADIĞIMIZI GÖSTERDİK"


Sane, "Liverpool ve Atletico gibi üst düzey kulüplere karşı sadece katılmakla kalmadığımızı, rekabet edebileceğimizi gösterdik." sözlerini sarf etti.

"GERÇEKTEN İNANILMAZ"

İstanbul'daki atmosfer ile ilgili de konuşan Sane, "İstanbul nefes kesici. Muazzam bir enerji ve tutku şehri. Sadece yemek kültürü bile bu şehre hayran kalmanızı sağlayacak kadar etkileyici. Gerçekten inanılmaz olan şey ise, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında stadyumumuzdaki atmosfer. Süper Lig, Avrupa'nın geri kalanında hafife alınıyor" dedi.

"ESKİ DOSTLARIMI GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"Eski takım arkadaşların ve teknik direktörü Pep Guardiola ile görüşüyor musun?" sorusu üzerine başarılı futbolcu, "Kesinlikle. Bazı arkadaşlarımla hiçbir zaman bağlantımı kaybetmedim. Çarşamba günü eski dostlarımı tekrar görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

KEVIN DE BRUYNE, İLKAY GÜNDOĞAN...

Sözlerine devam eden Sane, "Kevin De Bruyne veya İlkay Gündoğan gibi efsaneler, her şeyi kazandıktan sonra bazen yeni bir ufka ihtiyaç duyarlar. Ama şunu unutmayın: City'de baskı sürekli. Her hafta en yüksek seviyede performans göstermezseniz, kulüp sizinle ya da sizsiz ilerlemeye hazır." şeklinde konuştu.

"PEP, MODERN FUTBOLUN NİHAİ MİMARI"

Guardiola hakkında değerlendirmelerde bulunan 30 yaşındaki futbolcu, "Pep, modern futbolun nihai mimarı. O, futbol zihnimi tamamen yeniden programladı. Pep size bambaşka bir spor gösteriyor. Taktiksel talepleri amansız ama sadece bana koçluk yapmakla kalmadı, beni geliştirdi. Onun rehberliğinden ayrıldığımda, kendimin hayal edebileceğimden çok daha eksiksiz bir oyuncu olarak çıktım." dedi. 

 Reklam 
