Leroy Sane'den Manchester City itirafı

İstanbul'daki atmosfer ile ilgili de konuşan Sane, "İstanbul nefes kesici. Muazzam bir enerji ve tutku şehri. Sadece yemek kültürü bile bu şehre hayran kalmanızı sağlayacak kadar etkileyici. Gerçekten inanılmaz olan şey ise, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında stadyumumuzdaki atmosfer. Süper Lig, Avrupa'nın geri kalanında hafife alınıyor" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray 'da kritik karşılaşma öncesi Leroy Sane İngiliz basınından BBC'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Manchester City mücadelesini değerlendiren Leroy Sane,büyük favorilerinden biri olduğunu biliyoruz. Ama kazanabileceğimize inanmazsak Türkiye'de kalmamız daha iyi olur." ifadelerini kullandı.Sane,sözlerini sarf etti.sorusu üzerine başarılı futbolcu,dedi.Sözlerine devam eden Saneşeklinde konuştu.Guardiola hakkında değerlendirmelerde bulunan 30 yaşındaki futbolcu," dedi.